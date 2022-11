4,99 Euro Netflix-Abo: Diese Serien und Filme können Sie nicht sehen

Netflix hat in dieser Woche sein sogenanntes Basis-Abo in Deutschland gestartet. Das bislang günstigste Netflix-Abo kostet 4,99 Euro im Monat. Nutzer können Inhalte darüber mit einer Auflösung von bis zu 720p (1.280 x 720 Pixel) auf jeweils einem unterstützten Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher streamen. Während das Abo auch Zugriff auf Netflix Games (ohne Werbeunterbrechungen) gewährt, sind Downloads von Filmen oder Serien nicht inbegriffen.

Filme und Serien mit Werbeunterbrechungen

Als Gegenleistung für den günstigen Monatspreis müssen Netflix-Basis-Abonnenten rund vier Minuten Werbeunterbrechung pro Streaming-Stunde in Kauf nehmen. Die Clips sind laut Netflix zwischen 15 und 30 Sekunden lang. Möglichkeiten, die Werbung zu überspringen oder vorzuspulen, gibt es nicht. Die Werbung beschränkt sich lediglich auf Erwachsenen-Profile, in Kinderprofilen wird sie nicht angezeigt. Das Basis-Abo läuft zudem nur auf unterstützten Smartphones, Tablets, Computern, Spielkonsolen und Fernsehern. Eine Liste hat Netflix unter diesem Link zusammengestellt. Nicht unterstützt werden etwa Sonys Playstation 3 und alle Generationen des Apple TV sowie Chromecast und Chromecast Ultra.

Titel mit Lizenzbeschränkungen durch Schloss-Symbol gekennzeichnet

Im Gegensatz zu den werbefreien Abos von Netflix sind im werbefinanzierten Basis-Abo nicht alle Serien und Filme enthalten. Netflix führt dafür Lizenzbeschränkungen an. Um herauszufinden, welche Inhalte von diesen Beschränkungen betroffen sind, müssen Nutzer die Netflix-Suche bemühen. Titel, die nicht im Basis-Abo enthalten sind, werden hier mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet.

Die Kollegen von whats-on-netflix.com haben stichprobenartig in den USA mehrere Filme und Serien von großen Studios recherchiert. Das Ergebnis: Nur wenige frühere Netflix-Originals sind kein Teil des Basis-Abos, darunter “House of Cards“ oder “The Last Kingdom“. Eine sehr viel größere Sperre gibt es aktuell für Sony-Inhalte in den USA. Hier sind so gut wie alle Filme im Basis-Abo nicht verfügbar. Einzelne Lizenzbeschränkungen gibt es auch für Serien und Filme von Universal. Eine Übersicht mit Filmen und Serien, die laut whats-on-netflix.com nicht mit dem Basis-Abo geschaut werden können, sehen Sie im Folgenden:

Netflix Originals:

Arrested Development

House of Cards

The Last Kingdom

Gabby’s Dollhouse

Jurassic World: Camp Cretaceous

Dawn of the Croods

Dragons: Race to the Edge

Trollhunters Trilogy

Puss in Boots

Voltron

Veggietales in the City

Universal:

Good Girls

Champions

Queen of the South

Shooter

Señora Acero

The Sinner

The Good Place

A Monster Calls (2016)

A Walk Among the Tombstones (2014)

Contraband (2012)

Oblivion (2013)

Robin Hood (2010)

Wanted (2008)

Illumination’s Minions & More 1 & 2

The Bad Guys (2022)

Sing 2 (2021)

Blade of the 47 Ronin (2022)

The Munsters (2022)

Tremors: Shrieker Island (2020)

Sony-Filme:

30 Minutes or Less (2011)

Blood and Bone (2009)

Cleaner (2007)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Resident Evil: Apocolypse (2004)

The Mask of Zorro (1998)

Snatch (2001)

Still Alice (2014)

Father Stu (2022)

Morbius (2022)

Umma (2022)

Uncharted (2022)

Lionsgate:

Delta Farce (2007)

Empire State (2013)

Man on a Ledge (2012)

Rambo (2008)

Rambo: Last Blood (2019)

The Hurt Locker (2009)

Sonstiges: