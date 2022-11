Enemies: Unity-Techdemo zum kostenlosen Download

Neben der Unreal Engine von Epic Games setzen viele Entwickler zur Erstellung ihrer Spiele auch auf die Unity Engine. Anfang des Jahres zeigten die Macher mit der “Enemies“ getauften Techdemo, welche Möglichkeiten der Spielebaukasten für künftige Titel bereithält. Genau diese selbstlaufende Demo steht nun zum kostenlosen Download bereit. Wer über einen ausreichend potenten Gaming-PC verfügt, kann die Grafikpracht der Unity-Tech-Demo auf seinem Rechner kostenlos ausprobieren.

Realistische Nachbildung eines Menschen

Im Fokus der Techdemo steht die digitale Nachbildung eines Menschen. Nach einer Kamerafahrt in ein Barockschloss zeigt die Demo eine Frau an einem Schreibtisch, die Schach spielt. Gesichtszüge, Haare und Augen wirken dabei extrem realistisch. In künftigen Spielen sollen derart detaillierte Charaktere mithilfe der Unity Engine auf diese Weise gestaltet werden können.

Next-Gen-Features

Laut Hersteller bietet die Techdemo eine verbesserte 4D-Pipeline und ein Skin-Attachment-System auf GPU-Basis. Dadurch sollen Meshes mit einer hohen Dichte dargestellt werden, die lebensecht wirken. Darüber hinaus zeigt die Techdemo sehr realistische Augen und Haut-Shader. Für die Darstellung der Haare haben die Entwickler einen völlig neuen Ansatz verfolgt: Die Haarpracht der Hauptfigur besteht aus einzelnen Strähnen, die realistisch bei Bewegungen ihre Form verändern. Dazu kommen Echtzeit-Raytracing-Reflektionen, Raytracing-Umgebungsverdeckung und eine native Unterstützung von Nvidias KI-Upscaling DLSS.

Hohe Anforderungen an die Hardware

All diese Grafikpracht hat jedoch ihren Preis: Für flüssige Bildraten ist eine aktuelle GPU samt schnellem Prozessor notwendig. Eine Geforce RTX 2080 Super bringt es zusammen mit einem Ryzen 5 3600 in 1440p mit maximalen Details auf lediglich 9 fps. Wird hingegen eine RTX 4090 für die Bildberechnung eingespannt, so lassen sich auch deutlich höhere Bildraten erreichen. Hier ist je nach GPU etwas Experimentieren notwendig, um die besten Einstellungen zu finden.

“Enemies“ Unity-Techdemo kostenlos herunterladen