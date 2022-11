Spiele im Wert von über 60 Euro gratis: “Warhammer: Vermintide 2” & weitere Games kostenlos

Im Epic Games Store und bei Steam gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Montag, den 7. November 2022 um 10 Uhr, das beliebte “Warhammer Vermintide 2” mit tollem Koop-Modus kostenlos bei Steam zu erhalten.

Im Epic Games Store gibt es die Spiele “Filament” und “Rising Storm 2: Vietnam”, bis nächsten Donnerstag, den 10. November, um 17 Uhr gratis.

Sobald Sie das Game in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, behalten Sie dieses dauerhaft. “Warhammer: Vermintide 2” kostet normalerweise 27,99 Euro bei Steam. “Filament” schlägt normalerweise mit 16,99 Euro zu Buche und “Rising Storm 2: Vietnam” kostet sonst 21,99 Euro.

So sparen Sie diese Woche rund 67 Euro gegenüber dem normalen Kauf.

Kostenlos bei Steam: Warhammer: Vermintide 2

Den Koop-Kracher im Warhammer-Universum gibt es aktuell für kurze Zeit kostenlos.

Fatshark

“Warhammer: Vermintide 2 ist der Nachfolger von dem von Kritikern gefeierten Vermintide. Es ist an der Zeit, das erbitterte Koop-Gemetzel aus der Egoperspektive mit viszeraler und revolutionärer Nahkampf-Action neu zu erleben, das in den apokalyptischen End Times der vom Krieg verwüsteten Welt von Warhammer Fantasy Battles spielt.”

Direkt zu "Warhammer: Vermintide 2" bei Steam

Kostenlos im Epic Games Store: Filament

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell das Basisspiel “Filament” für einige Zeit kostenlos.

Beard Envy / Kasedo Games

“Ein Einzelspielertitel mit komplexen, gleichzeitig aber extrem süchtig machenden Rätseln. Stelle dich der Herausforderung, die Alabaster zu betreten – und dann derjenigen, wieder von Bord zu gehen.”

Direkt zu "Filament" im Epic Games Store

Kostenlos im Epic Games Store: Rising Storm 2: Vietnam

Neben “Filament” erhalten Sie auch das Basisspiel von “Rising Storm 2: Vietnam” für einige Zeit gratis.

Antimatter Games / Tripwire Interactive

“Die Version der Red-Orchestra-Reihe von Vietnam: Mehrspielerpartien mit 64 Spielern; über 20 Karten; US Army und Marines, PAVN/NVA, NLF/VC; Australische und Südvietnamesische Streitkräfte; über 50 Waffen; 4 steuerbare Hubschrauber; Minen, Fallen und Tunnel. Brutal. Authentisch. Hart. Charakteranpassung.”

Direkt zu "Rising Storm 2: Vietnam" im Epic Games Store

Ab Donnerstag gibt es “Shadow Tactics: Blades of the Shogun” & Alba gratis

Weiter geht es ab nächsten Donnerstag, den 10. November 2022 ab 17:01 Uhr. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des Echtzeit-Strategie-Spiels “Shadow Tactics: Blades of the Shogun” sowie das Adventure-Game Alba im Epic Games Store gratis.

Diesen Termin können sich Interessierte also schon ein mal vormerken.