Gmail zeigt Ihnen bald, wo Ihr Paket steckt

Googles Mail-Anbieter Gmail kann Ihnen bald direkt in Ihrem Postfach anzeigen, wann Ihre Bestellung bei Ihnen zu Hause ankommt. Zumindest, wenn die Funktion, die in den nächsten Wochen zuerst in den USA eingeführt wird, auch bald nach Deutschland kommt.

Google hat sich mit den größten Versandunternehmen in den USA zusammengeschlossen und integriert die Paketverfolgung, die normalerweise mithilfe einer Trackingnummer über die Website des jeweiligen Logistik-Unternehmens läuft, direkt in den E-Mail-Service.

Sie kennen das Prozedere sicher: Sie haben online eine Bestellung getätigt und nach kurzer Zeit erhalten Sie die Versandinformationen inklusive Lieferunternehmen und Trackingnummer. Anstatt, dass Sie nun über den in der Mail enthaltenen Link die Tracking-Website aufrufen, zeigt Ihnen Gmail mit dem neuen Feature direkt die wichtigsten Informationen in der Gmail-Oberfläche an. Also beispielsweise den erwarteten Zustelltermin oder den aktuellen Status Ihres Pakets. Außerdem können Sie Updates für die jeweilige Lieferung aktivieren, sodass Sie in Ihrem Postfach informiert werden, wenn sich etwas bei Ihrer Sendung tut. So erhalten Sie auch direkt eine Benachrichtigung, sollte sich die Zustellung Ihrer Lieferung verzögern.

Google nennt keinen genauen Termin für das Ausrollen des Features in den USA, es soll aber in den nächsten Wochen kommen. Wann Deutschland und andere Länder mit dieser praktischen Funktion rechnen können, kommt vermutlich darauf an, wie schnell sich Google mit den entsprechenden Logistikunternehmen verständigen kann.