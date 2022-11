Powertoys 0.64.0 kommt mit zwei neuen Tools für Windows-Profis

Microsoft bietet seine beliebten PowerToys in der neuen Version 0.64.0 für Windows 10/11 zum Download an. Die Zahl der Utilitys wächst um zwei neue Tools: File Locksmith (in der deutschsprachigen PowerToys-Version “Datei-Schlüsseldienst” genannt) und Hosts File Editor (Hostsdatei-Editor).

Mit “Datei-Schlüsseldienst” können Sie sich anzeigen lassen, welche Prozesse die von Ihnen ausgewählten Dateien oder Verzeichnisse verwenden. Mit einem Mausklick können Sie diese Prozesse beenden. Die Funktion aktivieren Sie in PowerToys im Bereich “Datei-Schlüsseldienst” mit dem Schalter “Dateisperrung aktivieren”. Im File-Explorer können Sie anschließend auf jede beliebige Datei oder jeden Ordner mit der rechten Maustaste klicken und dann im Kontext-Menü den Eintrag “Wer verwendet diese Datei?” auswählen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Prozesse angezeigt werden.

“Hostsdatei-Editor” ist ein neues Tool, mit dem Nutzer Hostsdateien bequem editieren und verwalten können. Der visuelle Editor zeigt alle Hosts-Einträge an, die dann mit einem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden können. Über einen Klick auf “+ Neuer Eintrag” können Sie einen neuen Eintrag hinzufügen.

Diese Powertoys gibt es

Mit der neuen Version 0.64.0 gibt es auch viele kleinere Bugfixes und Verbesserungen. Aktuell stehen die folgenden Tools zur Verfügung. Über einen Klick auf den Link erhalten Sie mehr Informationen über das jeweilige Tool: