Playstation VR2: Sony verrät Startdatum und Preis

Es ist offiziell, die Playstation VR2, die zweite Generation von Sonys hauseigenem VR-Headset, kommt am 22. Februar 2023 und wird 599 Euro kosten. Das bestätigt die bisherigen Gerüchte, die einen Marktstart Anfang 2023 voraussagten. Das Headset und die dazugehörigen Controller wurden komplett überarbeitet und erinnern nunmehr eher an die Konkurrenten aus dem Hause Oculus und Valve, als an den eigenen Vorgänger.

Im Paket enthalten sind das Headset selbst, zwei Controller (für die linke und rechte Hand) sowie Stereokopfhörer. Eine Ladestation für die Controller ist seperat erhätlich und kostet 49,99 Euro. Als einer der ersten Highlight-Titel wird Horizon Call of the Mountain auf der Playstation 5 erscheinen.

Ein Spiel aus der Horizon-Reihe wird einer der ersten großen Titel für die PS VR2 Sony

Das neue Headset kommt mit vielen Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. So löst die VR2 mit 2000 x 2040 Pixeln pro Auge auf, die Bildwiederholrate liegt bei bis zu 120 Hertz. Die Controller kommen mit vielen Features, die vom neuen Dualshock Wireless Controller der PS5 bekannt sind. So unterstützen sie haptisches Feedback und adaptive Trigger.

Vorbestellungen beginnen am 15. November in Sonys eigenem Shop direct.playstation.com, auch Einzelhändler werden vorzeitig Vorbestellungen entgegennehmen.