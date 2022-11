Aldi: Die besten Deals der Woche

Auch in dieser Woche gibt es im Onlineshop von Aldi wieder viele neue Angebote – zum Beispiel die Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer oder die Wireless Security Cam 1080p von Rollei. Wir haben die besten Deals für Sie zusammengetragen. Bei jeder Bestellung fallen Versandkosten von mindestens 4,95 Euro an.

Blaupunkt

Blaupunkt Soundbar LS2225 mit Subwoofer

Die Soundbar LS2225 von Blaupunkt verbessert den TV-Sound. Mit ihrem kompakten Design findet sie unter vielen Smart-TV-Modellen Platz. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Subwoofer. Beide Geräte bieten vier Equalizer-Modi, um den Sound individuell einzustellen – Flat, Song, Cinema und Dialog. Per HDMI-CEC wird die Steuerung des TV-Geräts ermöglicht. Über die TV-Fernbedienung kann so auch die Soundbar- und Subwoofer-Lautstärke geregelt werden. Über das AUX-IN-Kabel lassen sich externe Soundquellen wie beispielsweise ein MP3-Player anschließen. Die Soundbar unterstützt außerdem Musik-Streaming per Bluetooth-Verbindung.

Blaupunkt Soundbar mit Subwoofer für 109 Euro im Aldi-Online-Shop

Bei Aldi kostet die Soundbar LS2225 mit Subwoofer von Blaupunkt nur 109 Euro anstatt der UVP in Höhe von 129,95 Euro. Der Online-Shop bietet damit aktuell den günstigsten Preis für das Kombi-Angebot. Alternativen von Herstellern wie Sony oder Samsung finden Sie in unserem Preisvergleich.

Rollei

Outdoor-Überwachungskamera von Rollei

Die Wireless Security Cam 1080p von Rollei ist eine kabellose Überwachungskamera, die sich auch für den Einsatz im Außenbereich eignet. Sie löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf und bietet drei Modi zur Bewegungserkennung. Der Sichtwinkel von 130 Grad deckt eine große Fläche ab und mit zehn integrierten Infrarot-LEDs kann die Überwachungskamera auch bei Dunkelheit filmen. Eingerichtet und bedient wird die Kamera über die App “Smart Life“ für Android und iOS. Sie ist außerdem mit dem Google Assistant und Amazons Alexa kompatibel. Die integrierten Akkus halten laut Hersteller drei bis sechs Monate durch. Geladen wird die Kamera über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.

Rollei Outdoor-Überwachungskamera für 79,99 Euro im Aldi-Online-Shop

Aldi bietet mit 20 Prozent Rabatt aktuell den günstigsten Preis für die Outdoor-Überwachungskamera von Rollei. Direkt beim Hersteller kostet sie 99,99 Euro. Eine große Auswahl an Alternativen für den Outdoor- und Indoor-Einsatz sowie im Bundle finden Sie in unserem Preisvergleich.

Bresser

WLAN Digital-Mikroskop von Bresser

Das WLAN-Mikroskop von Hersteller Bresser eignet sich unter anderem als Werkstattmikroskop, um Materialproben zu begutachten, um Platinen und elektronische Bauteile zu prüfen oder auch für biologische Untersuchungen. Drei unterschiedliche Lichtquellen sorgen dabei für eine optimale Ausleuchtung. Über eine Touch-Leiste kann die Beleuchtung stufenlos angepasst werden. Der bewegliche 7-Zoll-LCD-Bildschirm löst mit 1080p auf und zeigt Objekte mit bis zu 16-facher digitaler Vergrößerung. Über HDMI, USB und WLAN kann das Mikroskop auch mit Smartphone, Tablet oder PC verbunden werden. Das Mikroskop verfügt außerdem über eine Aufnahme-Funktion für Fotos und Videos.

Bresser WLAN Digital-Mikroskop für 249 Euro im Aldi-Online-Shop

Aldi bietet in seinem Online-Shop mit 249 Euro den günstigsten Preis für das Digital-Mikroskop von Bresser. Direkt beim Hersteller schlägt das Gerät mit 299 Euro zu Buche. Kompakte Alternativen für unter 100 Euro finden Sie in unserem Preisvergleich.

