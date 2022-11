PC-WELT 12/2022 jetzt am Kiosk: Windows entschlüsselt

In Windows 11 hat Microsoft die Taskleiste radikal abgespeckt und umgestaltet. Im Beitrag Windows-Taskleiste perfekt einrichten erfahren Sie, wie Sie die Schaltleiste am Bildschirmrand an den persönlichen Geschmack anpassen und konfigurieren.

Wenn mehrere Personen sich einen Rechner teilen, stellt sich die Frage nach Privatsphäre und Datenschutz. Im Artikel Ein PC, viele Nutzer: Schutz für alle Konten lesen Sie, wie Sie Windows so einrichten, dass jeder Benutzer seinen eigenen Desktop bekommt, an den Systemeinstellungen jedoch nichts ändern kann.

Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet dieses Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Im Ratgeber Fußball, wann Sie wollen verraten wir Ihnen, wie Sie die Spiele aufzeichnen, wenn Sie mal keine Zeit zum Live-Gucken haben.

Das und vieles mehr finden Sie in der neuen PC-WELT 12/2022. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 12/2022:

Windows entschlüsselt. Das bedeuten die geheimen Fehlercodes – und wie Sie die kniffligsten Systemprobleme lösen

Das bedeuten die geheimen Fehlercodes – und wie Sie die kniffligsten Systemprobleme lösen Tuning für die Taskleiste. So können Sie Windows einfacher bedienen: Diese Tools und Registry-Tricks helfen

So können Sie Windows einfacher bedienen: Diese Tools und Registry-Tricks helfen Die Microsoft Powertoys. Besser als Bordmittel: Clevere Gratis-Tools liefern, was Windows fehlt. Wir stellen sie vor

Besser als Bordmittel: Clevere Gratis-Tools liefern, was Windows fehlt. Wir stellen sie vor Der unangreifbare PC. Ein Rechner, mehrere Benutzer: Wie Sie persönliche Einstellungen und Dateien vor anderen schützen können

Ein Rechner, mehrere Benutzer: Wie Sie persönliche Einstellungen und Dateien vor anderen schützen können WM streamen und Aufnehmen. Alle Spiele gratis am PC sehen – mit Vollversion auf Heft-DVD

Alle Spiele gratis am PC sehen – mit Vollversion auf Heft-DVD Freigaben im Netzwerk. Diese Tipps helfen, wenn der Zugriff auf freigegebene Dateien nicht funktionieren will

Diese Tipps helfen, wenn der Zugriff auf freigegebene Dateien nicht funktionieren will Makroschutz für Office-Programme. Makroviren sind sehr gefährlich. Mit dem neuen Makrovirenschutz von Microsoft schützen Sie sich

Makroviren sind sehr gefährlich. Mit dem neuen Makrovirenschutz von Microsoft schützen Sie sich Gimp: Bessere Fotos mit Open Source. So setzen Sie die kostenlose Bildbearbeitung optimal ein

So setzen Sie die kostenlose Bildbearbeitung optimal ein Vorsicht, Hacker! Die 2-Faktor-Anmeldung. Mit diesen Tipps und Tricks können Sie sich vor Hackern einfach besser schützen

Mit diesen Tipps und Tricks können Sie sich vor Hackern einfach besser schützen Soforthilfe PDF. Problemlösungen zum Umgang mit PDF-Dateien

Problemlösungen zum Umgang mit PDF-Dateien Energiesparen leicht gemacht Stromsparmaßnahmen rund um Notebook, PC, Drucker & Co.

Stromsparmaßnahmen rund um Notebook, PC, Drucker & Co. Die Gefahr durch Online-Manipulation. Wie Website-Design-Tricks Sie zu Aktionen verführen, die Sie eigentlich gar nicht wollten

Wie Website-Design-Tricks Sie zu Aktionen verführen, die Sie eigentlich gar nicht wollten Die Karte für Ihr WLAN. Mit diesen Tools haben Sie alle Verbindungen in Ihrem Heimnetz immer im Blick

Mit diesen Tools haben Sie alle Verbindungen in Ihrem Heimnetz immer im Blick Die Raspi-Konkurrenz. Der neue Odroid M1

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Ascomp PDF-compress. PDFs komprimieren

PDFs komprimieren Dateicommander 22 Basic. Dateimanager mit vielen Extras

Dateimanager mit vielen Extras Engelmann OnlineTV 17. TV, Radio und Livestreams

TV, Radio und Livestreams Markt + Technik Moderne Schriften Teil 1. Schriftenpaket

Schriftenpaket Markt + Technik Bildkomposition. Fotografie-Tipps (für Abonnenten)

Fotografie-Tipps (für Abonnenten) NCH Mixpad Master’s Edition. Musik aufnehmen und mischen

Musik aufnehmen und mischen …

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 12/2022 – Fritzbox 2023

22 Fritzbox-Router im Vergleich

WLAN im ganzen Haus

Das smarte Zuhause intelligent steuern

Telefone für die Fritzbox

Im Test: Fritzbox 7590 AX

Im Test: Fritzbox 7530 AX

Im Test: Fritzbox 7510

Im Test: Fritzbox 5590 Fiber

Fritz Repeater 1200 AX im Test

…

PC-WELT 12/2022 gibt es in drei Varianten:

als Plus-Ausgabe mit Extra-Heft und einer Zusatz-Doppel-DVD für 7,99 Euro

als DVD-Ausgabe für 5,99 Euro und

als reines Magazin ohne Datenträger für 3,99 Euro

Sie können die Plus-Ausgabe auch direkt im PC-WELT-Shop bestellen – als gedruckte Ausgabe oder für 3,99 Euro als ePaper.

Hier finden Sie die Jahres-Abo-Varianten PC-WELT Plus und PC-WELT Plus Digital.

Und hier kommen Sie zum Flatrate-Abo PC-WELT Plus Digital.