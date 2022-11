Whatsapp: Senden von Nachrichten an sich selbst bald möglich

Immer wieder testen die Betreiber von Whatsapp in Beta-Versionen des Messengers neue Funktionen, die später für alle Nutzer freigeschaltet werden. Aktuell lässt sich in der Beta-Version 2.22.24.2 ein praktisches Feature testen, welches eigentlich widersinnig klingt: Ausgewählte Android- und iOS-Nutzer können in Whatsapp Nachrichten an sich selbst schicken. Dabei handelt es sich um eine unerwartet nützliche Funktion: Der eigene Kontakt findet sich in der Chatliste an oberster Stelle. An diesen lassen sich Text- und Sprachnachrichten, Bilder, Videos oder Dokumente schicken. Damit kann Whatsapp als Notizen-App herhalten und gleichzeitig Inhalte von mehreren Geräten zusammentragen, wenn beispielsweise eine Datei vom PC auf das Smartphone wandern soll. Denn seit einiger Zeit lässt sich Whatsapp auch ohne aktive Smartphone-Verbindung im Browser auf dem PC oder Tablet nutzen. Findet sich hier eine interessante Information, Datei oder ein Video, lässt es sich mit der neuen Chatfunktion schnell und einfach an Whatsapp auf dem Smartphone schicken.

Bislang nur über Umwege

Zwar war es schon länger möglich, eine Nachricht oder eine Datei an sich selbst zu schicken. Dafür waren jedoch mehrere Umwege nötig. Eine Möglichkeit war die Erstellung einer Gruppe mit sich selbst und einem weiteren Kontakt, der dann wieder entfernt wurde. Der verwaiste Chat fungierte dann quasi als Self-Messaging-Funktion. In der aktuellen Beta und wohl auch der künftigen Version von Whatsapp wird dies nun deutlich einfacher.

Termin steht noch nicht fest

Noch steht nicht fest, wann Whatsapp das Feature zum Schreiben von Nachrichten an sich selbst für alle Anwender freischaltet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Funktion schon in wenigen Wochen zur Verfügung stehen wird.