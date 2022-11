Call of Duty: Modern Warfare 2 stellt Franchise-Rekord auf

“Call of Duty: Modern Warfare 2“ hat das erfolgreichste Startwochenende in der Geschichte des Ego-Shooter-Franchise hingelegt. In den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung am 28. Oktober 2022 spielte der neueste Serien-Ableger weltweit ganze 800 Millionen US-Dollar an. Verglichen mit den Kino-Einspielergebnissen großer Blockbuster in diesem Jahr konnte “Call of Duty: Modern Warfare 2“ damit sogar “Top Gun: Maverick“ und “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ überholen.

Activision lobt “beste Fans der Welt“

Danke, Call of Duty-Spielerinnen und -Spieler, dass ihr den Start von Modern Warfare II zu einem Rekord gemacht habt und zum umsatzstärksten Entertainment-Release des Jahres. Es ist uns eine Ehre und ein Privileg, den besten Fans der Welt ein so historisches Eröffnungswochenende zu bescheren, Johanna Faries, General Manager von “Call of Duty

Abstürze, Bugs und Kritik an Disc-Version

Ganz reibungslos verliefen die ersten Tage nach dem Launch des Titels jedoch nicht. Aufgrund von Bugs und Abstürzen mussten mit der Ping-Funktion und den Attachment-Modifikationen für Waffen zwei wichtige Features im Spiel deaktiviert werden. Es bleibt abzuwarten, wann Activision diese Probleme in den Griff bekommen wird. Auch die Tatsache, dass die Disc-Version von “Call of Duty: Modern Warfare 2“ nur rund 70 Megabyte an Daten beinhaltet und Spieler nach dem Kauf trotzdem noch einen 150-Gigabyte-Download durchführen müssen, sorgte für Unmut unter den Serienfans.

“Es ist eine großartige Zeit für das Franchise.“ Johanna Faries, General Manager von Call of Duty

Activision lässt sich vom Gegenwind aus der Community jedoch nicht bremsen. Am 16. November 2022 steht der Launch von “Call of Duty: Warzone 2.0“ an. Battle-Royale-Fans bekommen mit dem Update eine große neue Karte, die den Namen Al Mazrah trägt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (PS5) kaufen