Für nur 80 Euro bei Lidl: Saugroboter zum Schnäppchenpreis

Bei Lidl läuft derzeit der Singles Day, bei dem viele Produkte stark reduziert sind. So auch der Saugroboter VR ONE von Vileda, der derzeit gerade einmal 80 Euro kostet. Der Roboter ist damit nochmal 20 Euro günstiger als noch vor wenigen Wochen, als er erstmalig im Angebot war. Eine Übersicht über die besten Singles-Day-Angebote finden Sie hier.

Der VR ONE ist ein sehr rudimentärer Saugroboter, was bei dem Preis natürlich nicht anders zu erwarten ist. Trotzdem besticht er durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der VR ONE kommt ohne Kamera, Lidar oder App aus, sondern fährt auf Knopfdruck einfach los. Der frontal angebrachte Stoßdämpfer erkennt Hindernisse und lässt den Roboter einen neuen Weg einschlagen. Sie können zwischen zwei Navigationsmustern auswählen: Zick-Zack und Auto. Treppensensoren sorgen dafür, dass Ihr Saugroboter nicht versehentlich ins untere Stockwerk stürzt. Die Akkulaufzeit beträgt laut dem Hersteller 80 Minuten, danach müssen Sie den Roboter mithilfe des mitgelieferten Ladekabels laden. Eine Docking-Station, in die der Roboter von alleine zurückfährt, gibt es nicht. Dafür soll der Roboter in der Lage sein, kleinere Türschwellen und Teppichkanten zu überwinden. Das Fassungsvermögen beträgt 500ml, was ohne Probleme ausreichen sollte, eine mittelgroße Wohnung sogar mehrfach durchzusaugen. Eine Wischfunktion gibt es nicht.

Der VR ONE bietet keine Luxus-Features wie App-Unterstützung, integrierte Kameras oder virtuelle Karten, sondern konzentriert sich auf die Hauptaufgabe: In Ihrer Wohnung hin und her zu fahren und Staub aufzusagen. Wenn Sie noch keinen Saugroboter ihr Eigen nennen und für einen solchen auch nicht viel Geld ausgeben möchten, können Sie bei diesem Lidl-Angebot ohne schlechtes Gewissen zuschlagen.

