Endlich: WhatsApp erhält lang gefordertes Feature

Dank des neuen Updates 22.21.77 haben WhatsApp-Nutzer nun die Möglichkeit, Ihren Online-Status vor anderen Nutzern zu verbergen. Bislang war es nur möglich, die “Zuletzt online”-Anzeige zu verbergen. Wenn Sie allerdings gerade den Messenger genutzt haben, wurde allen Kontakten angezeigt, dass Sie gerade online sind. Das können Sie jetzt verhindern. Doch es gibt eine Einschränkung: Wenn Sie gerade eine Nachricht an Ihren Chat-Partner tippen, wird diesem nach wie vor “schreibt…” im Chat-Fenster unter Ihrem Namen angezeigt.

Bereits im Juli hatte WABetaInfo von dieser neuen Funktion berichtet, Whatsapp bestätigte die Gerüchte durch einen Blog-Post im August. Wenn die entsprechende Einstellung in Ihrer App noch nicht vorhanden ist, überprüfen Sie, ob ein Update in Ihrem App-Store bereitsteht. Ansonsten müssen Sie noch etwas warten – Whatsapp rollt neue Funktionen oftmals nicht an alle Nutzer gleichzeitig aus, sondern verteilt diese nach und nach.

So verbergen Sie Ihren Online-Status in Whatsapp

Um Ihren Online-Status vor Ihren Kontakten zu verbergen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Rufen Sie die Einstellungen in WhatsApp auf

Dann tippen Sie auf die Menüpunkte “Konto” -> “Datenschutz”

Hier können Sie einstellen, welche Informationen Sie an Kontakte weitergeben möchten. Tippen Sie auf “Zuletzt online/Online”

Hier haben Sie zwei Optionen: “Alle” zeigt Ihren Online-Status wie gehabt an. Die andere Option “Wie bei zuletzt online” passt Ihre Datenschutz-Einstellung so an, wie es schon der Name verrät. Wenn Sie also den “Zuletzt online”-Zeitstempel für alle Kontakte deaktiviert haben, wird auch Ihr Online-Status dementsprechend verborgen. Gleiches gilt, wenn Sie den Zeitstempel nur für einzelne Kontakte ausgeblendet haben.