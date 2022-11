The Witcher: Liam Hemsworth ersetzt Henry Cavill

Der Streaming-Dienst Netflix hat am vergangenen Wochenende die Verlängerung seiner Fantasy-Serie “The Witcher“ bestätigt. Die Roman-Adaption soll im nächsten Jahr in die mittlerweile vierte Staffel gehen. Zum Start von Staffel vier wird es jedoch eine wichtige Neuerung geben, die nicht allen Fans gefallen dürfte.

Chris Hemsworth löst Henry Cavill ab

In die Rolle des Protagonisten Geralt von Riva wird ab Staffel vier nicht mehr Henry Cavill, sondern Liam Hemsworth schlüpfen. “Meine Reise als Geralt von Rivia war sowohl mit Monstern als auch mit Abenteuern gefüllt, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen. An meiner Stelle wird der fantastische Liam Hemsworth in die Rolle des Weißen Wolfs schlüpfen. Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird,“ erklärt Cavill.

Cavill widment sich anderen Projekten

Gerüchten zufolge hatte Cavill damals einen kurzfristigen Vertrag für “The Witcher“ unterzeichnet. Nach drei Staffeln sei es nun für ihn an der Zeit, sich wieder anderen Projekten zu widmen. Cavill kehrt unter anderem zu “Superman“ zurück. Er arbeitet außerdem gerade an “The Ministry Of Ungentlemanly Warfare“. Sein Nachfolger Liam Hemsworth ist unter anderem für seine Rolle in den Romanverfilmungen von “Die Tribute von Panem“ bekannt. Er wirkte außerdem in “The Expendables 2“ mit. Es bleibt abzuwarten, wie gut der australische Schauspieler als Geralt von Riva bei den “Witcher“-Fans ankommen wird.