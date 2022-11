fpPS4: PS4-Emulator unterstützt bereits 38 Spiele

In vielen Haushalten dürfte noch eine Playstation-4-Konsole stehen. Die Plattform von Sony hat zwar bereits sieben Jahre auf dem Buckel, ist aber dennoch noch relevant. Wer einige Klassiker auf seinem PC ausprobieren möchte, findet mit fpPS4 nun den ersten echten PS4-Emulator, der allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Bibliothek unterstützt. Konkret sind aktuell 26 Indie-Games lauffähig, dazu kommen noch zwölf Homebrew-Spiele. Entwickler BrutalSam weist jedoch darauf hin, dass nur wenige Spiele aktuell schon mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Hier ist also noch viel Arbeit nötig.

Standard-PC reicht aus

Voraussetzung für den fpPS4-Emulator ist mindestens Windows 7 mit SP1 sowie ein x64-Prozessor samt Grafikkarte mit Vulkan-API-Unterstützung. Mit einem entsprechend ausgerüsteten PC sollen damit Spiele wie “Undertale“, “Forager“, “VA-11 Hall-1“ oder “Super Meat Boy“ zufriedenstellend laufen. Auf Github findet sich eine umfangreiche Liste, die kompatible Spiele aufführt und gleichzeitig zeigt, an welchen Spielen aktuell noch gearbeitet wird.

Relevant für künftige Spieler-Generationen

Spieler sind zudem aufgerufen, auch andere Spiele mit dem Emulator zu testen. Die Liste an unterstützten Spielen sollte also schnell anwachsen. Echte PS4-Highlights finden sich aktuell allerdings noch nicht in der Kompatibilitätsliste. Klassiker wie “God of War“ oder “The Last of Us“ sind allerdings auch als echte PC-Remakes erhältlich. Zudem sollten Anwender bedenken, dass ein derartiger Emulator nur rechtlich einwandfrei nutzbar ist, wenn das jeweilige Spiele bereits gekauft wurde. Dennoch ist fpPS4 eine interessante Software, die langfristig dabei helfen kann, die Spiele der PS4-Ära auch kommenden Generationen noch zugänglich zu machen. Denn nach dem Abschalten der offiziellen Sony-Server in einigen Jahren lassen sich digitale Klassiker nicht mehr herunterladen.