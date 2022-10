Singles-Day-Deals bei Lidl: Die besten Angebote des Discounters

Am 11. November 2022 ist wieder der Singles Day und auch Lidl feiert die Verkaufsaktion. Ab dem 30. Oktober 2022 gibt es dazu täglich neue Deals beim Discounter, bis zum letztendlichen Singles Day am 11.11. an dem es dann “Top-Deals extrem reduziert” geben wird. Die besten Deals aus dem Vorverkauf zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.

30.10. – 12.11.: Direkt zu den Singles Day Deals bei Lidl

Zusätzlich zu den tollen Angeboten, erhalten Sie bei Lidl mit dem Gutscheincode “SD22” ab einem Bestellwert ab 49 Euro, die Versandkosten von 4,95 Euro erstattet.

Die besten Singles-Day-Deals bei Lidl

Lenovo D32QC-20 Curved-Monitor mit 31,5-Zoll-Bildschirmdiagonale, 2560 x 1440 Monitor, 4 ms Reaktionszeit, 66A6GAC1EU. Deal: 199 statt 269 Euro

Xiaomi P1E Smart-TV mit 55-Zoll-Bildschirmdiagonale, 4K, UHD, Triple-Tuner, Android TV, ELA4745EU. Deal: 359 statt 599 Euro

Asus Vivobook Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Celeron-N4500-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicherplatz, Full-HD, Windows 11, X515KA-EJ058W. Deal: 379 statt 399 Euro

Lenovo IdeaPad Flex 5i Convertible mit 14 Zoll-Display, Intel Core-i5-1135G7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicherplatz, Full-HD. Deal: 699 statt 879 Euro

Fischer Montis 2206 E-Bike / E-MTB aus Aluminium, 27,5-Zoll-Radgröße, 9-Gang-Kettenschaltung, Scheibenbremse, Akku mit bis zu 120 km Reichweite. Deal: 1099 statt 1699 Euro

Die Geschichte des Singles Day

Der Singles Day kommt aus China und war nicht immer verbunden mit Schnäppchenangeboten und Rekordverkaufszahlen im Online-Handel. Ursprünglich trafen sich vor allem junge chinesische Studenten Anfang der 1990er-Jahre, um ihr Single-Dasein zu feiern. Sie organisierten Partys und Karaoke-Events – auch um neue Bekanntschaften zu schließen. Die vielen Einser im dafür gewählten Datum, dem 11.11. sollen symbolisch für Singles stehen. Auch heute noch feiern Alleinstehende den Tag und treffen sich zu Single- oder Blind-Date-Partys, um gemeinsam zu feiern und um einen Partner zu finden. Einige Universitäten organisieren sogar solche Events, um bei der Partnersuche zu helfen.

