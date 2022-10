Diese Woche bei Aldi: Gaming-Monitor, Gaskocher & weitere Deals

Wir haben uns für Sie auch in dieser Woche nach interessanten Schnäppchen im Netz umgeguckt und sind dabei auf die aktuellen Angebote im Aldi-Onlineshop gestoßen. Von Gaming-Hardware bis hin zu Überwachungskameras ist diese Woche eine bunte Technik-Mischung im Sortiment. Die interessantesten Angebote haben wir für Sie herausgesucht:

Angebot der Woche: Gaming-Monitor von Acer zum absoluten Spitzenpreis

Dieser Gaming-Monitor ist ein echtes Schnäppchen. Für nur 245 Euro gibt es ab heute bei Aldi den Acer ED270UPbiipfx 68,58. Lassen Sie sich von dem Modellnamen nicht abschrecken, denn dahinter steckt einfach ein grundsolider Gaming-Monitor. 27 Zoll Bildschirmdiagonale, Curved Screen (1.500R) WQHD-Auslösung (2560×1400 Pixel), 165 Herzt Bildwiederholrate, 1ms Reaktionszeit und Adaptive Sync. Dieser Monitor erfüllt alle Anforderungen eines Gamers und ist für 245 Euro nicht nur fair, sondern wirklich sehr günstig bepreist.

Acer 27" Curved-Gaming-Monitor für nur 245 Euro bei Aldi

Weitere Angebote

Blaupunkt Soundbar mit Subwoofer

Die Soundbar LS2225 von Blaupunkt inklusive Subwoofer passt dank ihrer Kompaktheit überallhin und bietet vier Equalizer-Modi sowie diverse Anschlüsse inklusive AUX. Die UVP liegt bei 129,95 Euro, bei Aldi ist die Soundbar auf 109 Euro reduziert.

Blaupunkt Soundbar LS2225 für nur 109 Euro bei Aldi

Outdoor-Überwachungskamera von Rollei

Wenn Sie den Außenbereich Ihres Grundstücks überwachen möchten, bietet sich eine Outdoor-Überwachungskamera an. Die Outdoor-Überwachungskamera von Rollei ist mit einem Bewegungsmelder, Mikrofon, Lautsprechern und einer Zwei-Megapixel-Kamera ausgestattet. Die Kamera kann direkt per App angesteuert werden und das gefilmte Material auf einer Micro-SD-Karte oder direkt in der Cloud abspeichern. Die UVP liegt bei 99,99 Euro, Aldi verkauft die Kamera für 79,99 Euro.

Outdoor-Kamera von Rollei für nur 79.99 Euro bei aldi

Gaskocher für kleines Geld – für das Camping oder Notfälle

Ob es ein Zufall ist, dass Aldi seit dieser Woche einen Gaskocher anbietet, sei mal dahin gestellt. Die Camping-Saison ist eigentlich vorbei, doch viele Menschen sorgen sich über mögliche Stromausfälle und Gasknappheiten über den Winter und decken sich mit Notfall-Geräten ein. Der Camping-Gaskocher von MEATEOR bei Aldi ist ein simples Modell, erfüllt aber seinen Zweck und ist mit 49,99 Euro auch recht günstig.

Camping-Gaskocher für 49,99 Euro bei Aldi