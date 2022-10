Whatsapp-Betrug: Milka verschenkt keine Halloween-Geschenkkörbe

Whatsapp-Betrüger greifen eine altbekannte Masche auf, um die Nutzer mit einer süßen Verlockung in die Falle zu locken. Wie bereits zu Ostern oder zum Valentinstag wird dabei der bekannte Markenname “Milka” missbraucht. Über Whatsapp verbreiten die Betrüger unter anderem die Nachricht, Milka verschenke 5.000 Halloween-Geschenkkörbe, die prall gefüllt mit Scholokaden-Leckerein seien. Tatsächlich führt Milka aber keine solche Aktion durch und den Betrügern geht es allein darum, die Nutzer zum Anklicken eines Links zu animieren.

Das Sicherheitsportal Mimikama hat hier einen Screenshot von dem über Whatsapp verbreiteten gefälschten Milka-Gewinnspiel veröffentlicht. Demnach lautet die Whatsapp-Nachricht, die die Nutzer erhalten, wie folgt:

WhatsApp-Nutzer aufgepasst! Solltet Ihr einen Link bekommen zu einem MILKA-HALLOWEEN-GEWINNSPIEL, dann FINGER weg davon! So sieht das Gewinnspiel aus und das kann passieren > https://t.co/FKNVrIdqtp

“Kostenlose Halloween-Geschenkörbe von Milka – 5.000 Gratisgeschenke für Sie”

Sobald der Nutzer den Link antippt, landet er auf einer russischen Website, die wie die Milka-Website aussieht. Dort soll der Nutzer einfache Fragen beantworten und wird aufgefordert, die erhaltene Whatsapp-Nachricht an eigene Kontakte weiterzuleiten. Als Belohnung winkt dann ein Geschenk.

Tatsächlich gibt es natürlich keine leckeren Milka-Produkte zu gewinnen, sondern den Betrügern geht es einzig und allein darum, an die Personendaten der Nutzer zu gelangen und für die Verbreitung des Gewinnspiel-Fakes zu sorgen. Nicht auszuschließen ist, dass es auch Varianten der gefälschten Milka-Gewinnspielseiten gibt, bei denen versucht wird, Malware auf den Rechnern zu installieren oder den Nutzern irgendwelche teuren Abos anzudrehen.

Milka warnt bereits seit einiger Zeit auf seiner Website von diesen und ähnliche Gewinnspielen. In einer Mitteilung hier erklärt das Milka-Unternehmen Mondelez, dass Verbraucher auf der Hut vor solchen gefälschten Milka-Gewinnspielen sein sollen. Den Betrügern ginge es allein darum, an personenbezogne Daten der Nutzer zu gelangen.

Unter “Worauf Konsumenten achten sollten” erklärt Mondelez, woran die Verbaucher echte Gewinnspiele erkennen können, wie folgt:

“Gewinnspiele von Milka oder Mondelez International, die auf www.milka.com / www.milka.de / www.milka.at oder anderen Milka Websites stattfinden oder in unseren Kanälen in sozialen Medien angeboten werden, enthalten IMMER zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum, in denen das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International konkret benannt wird. Beispiele für richtige Absender des Gewinnspiels sind beispielsweise:

– MONDELEZ DEUTSCHLAND SERVICES GMBH & CO: KG

– MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH – ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH

Ist der Absender nicht MONDELEZ, sind Informationen nicht eindeutig oder fehlen, raten wir klar von der Abgabe personenbezogener Daten ab!”