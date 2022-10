Sky steht wohl vor Verkauf – DAZN als Käufer im Gespräch

Sky Deutschland steckt in großen Schwierigkeiten. Der Pay-TV-Anbieter, der seine Kunden jahrelang hauptsächlich durch das umfangreiche Sport-Angebot anlockte, verliert zunehmend wichtige Übertragungsrechte an die zahlungskräftige Konkurrenz.

In diesem Jahr übertragt Sky keine Spiele der internationalen Fußball-Wettbewerbe Champions League, Europa League und Europa Conference League. Und auch die Bundesliga ist nicht mehr exklusiv bei Sky zu sehen. In der Folge verlor der Anbieter zuletzt sogar Kunden und hat außerdem bekannt gegeben, die Preise für Bestandskunden zu erhöhen.

Der ehemalige Pay-TV-Riese strauchelt und das US-Unternehmen Comcast, welches 2018 den britischen Mutterkonzern Sky Limited aufgekauft hat, plant laut Bloomberg den Verkauf der deutschen Unternehmenssparte. Der Verkaufswert könnte bei ungefähr einer Milliarde US-Dollar liegen.

Streaming-Anbieter DAZN ansehen

Als potenzieller Käufer wird auch immer wieder Konkurrent DAZN genannt. Auch wenn Fußball-Fans darüber sicherlich erfreut wären, um die inzwischen immense Anzahl an unterschiedlichen Abonnements zu reduzieren, ist der tatsächliche Kauf durch DAZN eher unwahrscheinlich. Abgesehen von kartellrechtlichen Problemen, die bei so einem Schritt sicherlich im Raum ständen, passt Sky Deutschland mit seinem TV- und Serienangebot auch nicht in die Struktur des Konkurrenten.

Laut dem Medienportal DWDL ist die Warner-Bros.-Discovery-Gruppe an einem Kauf interessiert. Das Medienunternehmen hat viele Geschäftsfelder und im eigenen Portfolio genug Platz für Skys Unterhaltungs- und Sportangebot. Welche Folgen ein möglicher Verkauf für die Kunden hat, bleibt abzuwarten.