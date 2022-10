Call of Duty: Modern Warfare 2 – Disc-Version benötigt Download mit 150 GB

Der Ego-Shooter “Call of Duty: Modern Warfare 2“ benötigt, wie schon die anderen Serienteile vor ihm, jede Menge Speicherplatz. Wer die digitale Version kauft, muss sich also auf einen großen Download einstellen, der zusammen mit der Installation locker einige Stunden in Anspruch nehmen kann – je nachdem, wie schnell die Internetverbindung ist.

Leere Disc in der Spieleschachtel

Wer gar keinen Internetzugang hat oder sich die Download-Zeit sparen will, greift üblicherweise zur Disc-Version. Die ist jedoch – im Fall von “Call of Duty: Modern Warfare 2“ – nahezu leer. Wie der Twitter-Account “Does it play?“, der die Zugänglichkeit von Spielen für Menschen ohne Internetzugang überprüft, herausgefunden hat, ist die Disc von “Call of Duty: Modern Warfare 2“ nahezu leer.

Lediglich 72 Megabyte an Daten sind auf der silbernen Scheibe gespeichert. Wird sie eingelegt, startet der rund 150 Gigabyte große Download, den auch Käufer der digitalen Version herunterladen müssen. Worum es sich bei dem 72 Megabyte großen Datenpaket auf der Disc handelt, ist nicht bekannt. Publisher Activision wollte bislang keine Stellungnahme abgeben.

Problem für Spieler mit langsamer Internetverbindung

Die Sinnhaftigkeit einer Disc-Version von “Call of Duty: Modern Warfare 2“ für Konsolen ist also fraglich, wenn ihre Aufgabe lediglich darin besteht, den Download im Playstation- oder Xbox-Store anzustoßen. Spieler mit einer langsamen Internetverbindung werden also ihre Probleme haben, den Download mit mehr als 150 Gigabyte zu bewältigen. Müssen sie aufgrund der langsamen Verbindung schon auf den Mehrspieler-Modus verzichten, verwehrt ihnen Activision mit seiner Download-Politik so auch den Singleplayer-Modus.

“Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist ab heute für Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Wie gut sich der Titel im Gegensatz zu seinen Vorgängern schlägt, lesen Sie in unserem ausführlichen Test.

