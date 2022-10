China will deutsche Chip-Fabrik kaufen – Geheimdienst warnt, Regierung ist dafür

Die Volksrepublik China ist in Deutschland schon wieder auf Einkaufstour. Das Handelsblatt berichtet, dass das schwedische Unternehmen Silex die Chip-Fertigung des Dortmunder Chip-Herstellers Elmos übernehmen will; Elmos fertigt vor allem für die Auto-Industrie. Für 85 Millionen Euro soll Silex das Werk und die Vorräte von Elmos übernehmen können. Doch Silex gehört zu 100 Prozent dem chinesischen Konzern Sai Microelectronics.

Wie schon beim umstrittenen Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco beim Containerterminal Tollerort im Hamburger Hafen warnen deutsche Behörden vor der Übernahme der Chip-Fertigung von Elmos durch die Chinesen. Konkret ist es der Bundesverfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, der von der Übernahme abrät. Der Bundesverfassungsschutz warnt davor, dass Deutschland durch den Verkauf der Chip-Fertigung bei der Halbleiterfertigung noch stärker von China abhängig werden würde.

Doch wie schon beim Hamburger-Hafen-Deal will Bundeskanzler Olaf Scholz die Übernahme zulassen. Das habe das Handelsblatt aus Regierungskreisen erfahren. Derzeit prüft das Bundeswirtschaftsministerium die Übernahmeabsicht. In den nächsten Wochen soll die Entscheidung fallen. Anders als beim Streit um den chinesischen Einstieg bei dem Hamburger Hafenterminal soll es bei der Übernahme von Elmos keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundeskanzler Scholz und dem Wirtschaftsministerium geben. Das berichtet n-tv. Der Grund: Die Chipfertigung von Elmos sei veraltet, es drohe also kein Know-How-Verlust. Das ist aber überhaupt nicht der Punkt, weswegen der Bundesverfassungsschutz den Verkauf kritisiert. Denn der Geheimdienst warnt davor, dass Deutschland Produktionskapazitäten verlieren könnte und dadurch abhängig werden könnte.

Elmos will nach dem Verkauf seine Chips bei Auftragsfertigern produzieren lassen.

Die Übernahme der Chip-Fertigung von Elmos ist in ihrer Bedeutung keinesfalls mit der Übernahme des führenden Roboterherstellers Kuka durch chinesische Investoren vergleichbar. 2015 war das chinesische Unternehmen Midea bei dem deutschen Vorzeigeunternehmen eingestiegen und hat seit 2016 dort komplett die Macht übernommen. Entsprechend fallen einige Kommentare von IT-Experten aus:

👇 Vollste Zustimmung.

Eine 350nm Fab, die Re-Tooling für MEMS von Silex bekommt (da 350nm CMOS selbst in Automotive echt alter Kram ist), kratzt nicht an unserer Wettbewerbsfähigkeit.

Nur weil es Chips sind, ist nicht sofort alles strategisch.

Lasst die ⛪️im 🏘️ https://t.co/csRE3Gq7JD — JP Kleinhans (@JPKleinhans) October 28, 2022