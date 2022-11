Real WiFi: Neues Gratis-Tool für den WLAN-Check

Sie finden Real WiFi im Microsoft Store, wo Sie sie kostenfrei herunterladen können. Real Wifi enthält einen Speedtest, der Ihnen beim Start eine Reihe von Servern in der Umgebung anbietet. Nachdem Sie einen davon ausgewählt und auf „Go“ geklickt haben, bestimmt das Programm die Geschwindigkeit von Down- und Uploads. Unter „WiFi Analyze“ listet das Tool Ihnen die empfangbaren WLANs in der Umgebung inklusive des eingestellten Kanals auf. Unter „Device Scan“ erscheinen die aktiven Geräte in Ihrem Netzwerk mitsamt ihren IP-Adressen. Wünschen würde man sich, dass unter „Security“ die Verschlüsselungsmethode genannt würde und nicht einfach nur auf „RsnaPsk“ verwiesen würde (das Kürzel steht ganz allgemein für einen Algorithmus der Robust Security Network Association, der einen Pre-shared Key nutzt).

