Fritz-NAS: Verzeichnisse nur für bestimmten Benutzer freigeben

Zum Beispiel, indem Sie verbieten, dass jemand die Dateien ändern darf – Sie erlauben in diesem Fall nur Leserechte für den USB-Speicher. Sie können aber noch detaillierter vorgehen und bei Fritz-NAS einzelne Verzeichnisse für bestimmte Benutzer freigeben – etwa berufliche Dokumente, die andere Familienmitglieder nicht öffnen dürfen. Die Zugriffsrechte für Fritz-NAS legen Sie im Fritzbox-Menü für jeden Benutzer fest. Dazu legen Sie zunächst einen neuen Fritz box-Benutzer an unter „System –› FRITZ!Box-Benutzer –› Benutzer hinzufügen“. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort und markieren Sie unter „Berichtigungen“ die Option „Zugang zu NAS-Inhalten“. In der Standardeinstellung gibt die Fritzbox nun sämtliche am Router angeschlossenen Speicher komplett für diesen Nutzer frei. Entfernen Sie diese Freigabe mit einem Klick auf das rote Kreuz.

In der Fritzbox legen Sie einen Benutzer an, der ausschließlich auf die Speicherinhalte von Fritz-NAS zugreifen darf. IDG

Im Anschluss daran wählen Sie „Verzeichnis hinzufügen“ und im nächsten Fenster „Verzeichnis auswählen“. Die Fritzbox zeigt nun alle Ordner auf dem angeschlossenen USB-Speicher an. Markieren Sie den Ordner, auf den der neu angelegte Benutzer Zugriff haben soll und bestätigen Sie mit „OK“. Jetzt können Sie noch wählen, ob Sie für dieses Verzeichnis Schreib- und/ oder Leserechte erteilen möchten, indem Sie das Häkchen bei der jeweiligen Option entfernen. Schließlich speichern Sie die Einstellungen mit „Übernehmen“. Meldet sich der Anwender mit seinem Benutzernamen sowie dem eingetragenen Passwort das nächste Mal an der Fritzbox oder unter Windows an der SMB-Freigabe im Explorer an, kann er nur auf dieses festgelegte Verzeichnis zugreifen.

Tipp:

