Rechner im Netzwerk unsichtbar machen

Sie können aber auch den gesamten Computer aus der Netzwerkumgebung von Windows löschen. Auf diese Weise ist der Rechner im Netzwerk für Eingeweihte zwar erreichbar, alle anderen wissen jedoch nichts von seiner Existenz. Tippen Sie dazu auf dem jeweiligen Rechner cmd in das Suchfeld des Startmenüs und klicken Sie auf den Treffer „Eingabeaufforderung“. Dort geben Sie nun den Befehl net config server /hidden:yes ein und bestätigen mit Enter. Sie können den PC jetzt trotzdem noch ansteuern, indem Sie auf den anderen PCs im Netzwerk \\[Computername] in die Eingabezeile des Windows-Explorers oder eines Browsers eintippen, also beispielsweise \\Mein_PC. Um den Computer dann wieder sichtbar zu machen, verwenden Sie das Kommando net config server /hidden:no. Achtung: Der Trick funktioniert zwar sehr gut für die Netzwerkumgebung des Explorers. Tools wie Netresview von Nirsoft finden aber auch versteckte Computer und Freigaben.

Das Gratis-Tool Netresview von Nirsoft findet im lokalen Netzwerk versteckte Freigaben und PCs, die in der Windows-Netzwerkumgebung nicht mehr auftauchen. IDG

Tipp: 13 Tipps für mehr Tempo im Heimnetz