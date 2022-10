Elon Musk übernimmt Twitter und feuert Top-Führungskräfte

Update, 28.10.2022, 09:30 Uhr: Elon Musk hat laut US-Medienberichten die Führung von Twitter übernommen. In einem Tweet erklärte Musk dazu: “the bird is freed”, also “der Vogel ist befreit”. Der US-Sender CNBC berichtet, dass Musk sofort nach der Machtübernahme diverse Führungskräfte entlassen habe, die dann aus dem Twitter-Hauptgebäude in San Francisco eskortiert wurden. Dazu gehören etwa der bisherige Twitter-Chef Parag Agrawal und der Twitter-Finanzchef Ned Segal.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Ursprüngliche Meldung vom 27.10.2022, 17:19 Uhr: Das Hin und Her um die über 40 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat ein Ende. In einem Tweet, der sich an Werbekunden richtet, hat Elon Musk am Donnerstagnachmittag den Kauf von Twitter bestätigt. Eine offizielle Bestätigung zum Kauf von Twitter durch Musk gibt es noch nicht. Die Übernahme müsste aufgrund einer richterlichen Anordnung bis Freitagnachmittag abgeschlossen werden. Der Tweet von Musk ist aber so verfasst, als habe er schon Twitter gekauft. Musk selbst bezeichnet sich auf Twitter bereits als “Chief Twit”. Stunden vorher hatte Musk ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie er die Zentrale von Twitter mit einem Waschbecken in den Händen betrat:

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

In seiner jüngsten Mitteilung an die Werbekunden betont Musk, dass es ihm nicht darum gehe, mit Twitter Geld zu verdienen. Es habe viele Spekulationen darüber gegeben, warum er Twitter kaufen wolle und was er über Werbung denke. “Das meiste davon ist falsch”, betont Musk. Als Grund für die Übernahme gibt Musk an, dass Twitter “für die Zukunft der Zivilisation” wichtig sei. Konkret erklärt Musk:

“Der Grund, warum ich Twitter gekauft habe, ist, dass es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Dorfplatz zu haben, auf dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne dass es zur Gewalt kommt.” Elon Musk, 27.10.2022 (auf Twitter)

Aus Sicht von Musk existiere momentan die große Gefahr, dass sich Social Media in einen weit-rechten und weit-linken Flügel spalte, was zu mehr Hass und Trennung der Gesellschaft führen könne. Den traditionellen Medien wirft Musk vor, diese Polarisierung der Extreme anzufachen, weil sie glauben, dadurch mehr Geld und Klicks zu erlangen. Auf diese Weise gehe aber die Möglichkeit für einen Dialog verloren, schlussfolgert der Tesla-Gründer.

Elon Musk kauft Twitter aus Liebe zur Menschheit

Aus den oben genannten Gründen sieht sich Musk gewissermaßen “gezwungen”, Twitter zu übernehmen. So erklärt er jetzt:

“Ich habe es nicht getan, weil es einfach ist. Ich habe es nicht getan, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe es getan, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe.” Elon Musk

In seiner Mitteilung weist Musk darauf hin, dass Twitter trotz allem nicht zu einer “für alle Nutzer freien Höllenwelt” werden dürfe, in der alles gesagt werden darf, ohne dass es Konsequenzen hat. Twitter soll nach dem Willen von Musk zu einem Ort werden, in dem die Gesetze eingehalten werden und der “warmherzig und einladend” für alle Nutzer ist. Wie genau dies erreicht werden soll, verrät Musk nicht.

Hier der Tweet von Elon Musk zur Übernahme von Twitter: