Amazon verschenkt diese 7 Spiele im November 2022

Im November 2022 schenkt Amazon über Prime Gaming allen Prime-Mitgliedern wieder attraktive PC-Spiele und Spiele-Inhalten. Dieses Mal sind richtige Leckerbissen dabei: Wie etwa der Point-and-Click-Klassiker “Indiana Jones and the Last Crusade” von Lucasfilm Games und der Rollenspiel-Gigant “Fallout – New Vegas”. Rennspiel-Fans kommen mit der Off-Road-Simulation “WRC 9” auf ihre Kosten. Passend zu Halloween gibt es auch noch das Horror-Rätsel-Spiel “Whispring Willows” umsonst.

Ab dem 1.11.2022 erhältlich: Alle neuen Gratis-Spiele bei Amazon Prime Gaming

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Indiana Jones and the Last Crusade

Facility 47

WRC 9

Etherborn

Whispering Willows

Last Day of June

Eine Übersicht aller Gratis-Spiele finden Sie auf dieser Seite bei Amazon Prime Gaming.

Zusätzlich gibt es im November wieder diverse Spielinhalte, wie etwa für “Read Dead Online”, “Grand Theft Auto Online”, “Microsoft Dungeons”, “Valorant” und “Legends of Runeterra”.

Das Angebot bei Prime Gaming wechselt regelmäßig, sodass es sich lohnt, öfter bei Prime Gaming vorbeizuschauen. Alle Spiele bleiben dauerhaft im Besitz des Spielers. Voraussetzung ist die Prime-Mitgliedschaft (für 89,90 Euro / Jahr).

So erhalten Sie Prime Gaming

Amazon hatte im August 2020 offiziell Prime Gaming als Erweiterung des Prime-Angebots in allen Ländern gestartet, in denen Amazon Prime existiert. Völlig neu ist Prime Gaming nicht, denn es handelt sich letztendlich um eine Evolution des früheren Twitch Prime. Prime Gaming erhalten alle Gamer mit Amazon-Prime-Mitgliedschaft. Anders als bei Twitch Prime ist kein Extra-Login (konkreter: kein Twitch-Konto) erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren, die Prime Gaming fortan bietet. Mehr Informationen zu Prime Gaming finden Sie in diesem Beitrag:

