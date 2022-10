Windows 11: Bug verhindert sicheres Entfernen von Hardware

In Windows 11 versteckt sich ein Fehler, der das sichere Entfernen von Hardware aus dem Betriebssystem unter bestimmten Umständen verhindert. Auf das Problem stoßen vor allem Nutzer, die die Funktion “Hardware sicher entfernen und Medien auswerfen“ in der Taskleiste von Windows 11 aktiviert haben. Mit diesem Feature können angeschlossene Gerät wie etwa USB-Sticks sicher entfernt werden. Das soll Datenverlust auf externen Speichergeräten verhindern, der auftreten kann, wenn sie einfacher vom PC “abgezogen“ werden. Ist gleichzeitig jedoch die Anwendung Task-Manager geöffnet, funktioniert das bei vielen Nutzern nicht mehr.

Task-Manager verhindert sicheres Entfernen

In diesen Fällen zeigt Windows 11 die Fehlermeldung “Problem beim Auswerfen des USB-Massenspeichergeräts“ an. Das Microsoft-Betriebssystem behauptet im Popup-Fenster, die externe Hardware werde noch einem anderen Programm verwendet. Dieses Programm müsse erst beendet werden, um das sichere Entfernen der Hardware ausführen zu können. In diesem Fall, handelt es sich bei dem Programm, das noch auf die Hardware zugreift, um den Task-Manager.

Das können Sie tun

Um die angeschlossene Hardware dennoch sicher zu entfernen genügt es, den Task-Manager zu schließen und anschließend noch einmal auf “Hardware sicher entfernen“ klicken. In diesem Fall funktioniert das Feature ohne Beanstandungen.

Da der Windows Task-Manager eigentlich nicht verhindern sollte, dass Speicher oder andere externe Hardware aus dem System entfernt werden kann, handelt es sich hier eindeutig um einen Fehler. Sehr bekannt oder verbreitet scheint dieser jedoch nicht zu sein. Microsoft hat das Problem noch nicht bestätigt und der Bug wird auch nicht unter den bekanntesten Fehlern des 2022er Updates von Windows 11 auf der Microsoft-Website aufgelistet.