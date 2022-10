So bekommen Sie jetzt bis zu 3.000 Euro extra steuerfrei

Seit dem 26. Oktober 2022 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bis zu 3.000 Euro steuerfrei als “Inflationsausgleichsprämie” zahlen. Diesem Vorschlag der Bundesregierung haben Bundestag und Bundesrat zugestimmt: “Der Bund ist bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und den Sozialversicherungsabgaben zu befreien”. Diese Inflationsausgleichsprämie ist Teil des sogenannten dritten Entlastungspakets und bis zum 31. Dezember 2024 befristet.

Der Grund: Hilfe gegen hohe Inflation

Die Inflationsausgleichsprämie gehört neben der 300-Euro-Energiepauschale sowie dem Heizkostenzuschuss für Wohngeldberechtigte zu dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Entlastung der Bürger. Empfangsberechtigt für die Inflationsausgleichsprämie sind alle Arbeitnehmer. Doch deren Arbeitgeber muss mitspielen. Denn die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers.

So bekommen Arbeitnehmer die Inflationsausgleichsprämie

In der Praxis dürfte es die Aufgabe der Betriebsräte sein, in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie zu erreichen. Die Bundesregierung betont, dass die Inflationsausgleichsprämie auch aufgeteilt in mehrere Teilbeträge ausbezahlt werden kann. Zudem ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die Grenze von 3000 Euro ganz auszuschöpfen. Airbus beispielsweise zahlt 1500 Euro an seine Mitarbeiter.

Falls der Arbeitgeber sich entscheidet, bis zu 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie zu bezahlen, so fallen dafür weder Steuerabgaben noch Sozialversicherungsabgaben an. Die Inflationsausgleichsprämie kommt in voller Höhe und ohne Abzüge zum bestehenden Gehalt noch dazu und darf keinesfalls mit diesem verrechnet werden. Ebenso darf die Inflationsausgleichsprämie nicht mit dem Urlaubs- oder Weihnachtsgeld verrechnet werden. Die Überweisung erfolgt dann zusammen mit dem Gehalt, wobei der Arbeitgeber bei der Zahlung deutlich machen muss, dass es sich bei diesem Zusatzbetrag um die Inflationsausgleichsprämie handelt.

Die Wirtschaft braucht Flexibilität zur Krisenbewältigung. Im #Kabinett bringen wir heute dazu die #Inflationsausgleichsprämie auf den Weg. Betriebe können ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern damit bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei bis 2024 gewähren. CL — Christian Lindner (@c_lindner) September 28, 2022

Fairerweise sollte man aber auch an die Arbeitgeber denken: Viele Unternehmen kämpfen wegen der massiv gestiegenen Energiekosten ums Überleben. Von solchen angeschlagenen Unternehmen können die Mitarbeiter kaum eine Inflationsausgleichsprämie erwarten. Doch es gibt eben auch Unternehmen, die gut durch die Krise kommen oder sogar von ihr profitieren: Ob wohl Shell und Total ihren Mitarbeitern in Deutschland die Inflationsausgleichsprämie zahlen?

Missbrauch ist denkbar

Laut der Tagesschau warnen Steuerberater vor Missbrauch, beispielsweise durch kriminelle Clan-Familien. Die Tagesschau zitiert einen Steuerexperten mit diesen Worten: “Nachbarn, Freunde oder Mitglieder krimineller Clan-Familien stellen sich zum Schein gegenseitig mit Arbeitsvertrag an, zahlen sich dann die 3000-Euro-Prämie aus und können damit ihre Lohnsteuer- und Abgabenlast mindern.”

