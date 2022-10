Xbox: Phil Spencer stellt Preiserhöhung in Aussicht

Nachdem Sony im August den Preis seiner beiden Playstation-5-Modelle angehoben hatte, könnte dieser Schritt nun auch bei Microsoft bevorstehen. Das deutete Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, bei einer Konferenz des Wall Street Journal in dieser Woche an. “Ich denke, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge erhöhen müssen, aber vor den Feiertagen hielten wir es für wichtig, die Preise beizubehalten,“ so Spencer. Zum Weihnachtsgeschäft 2022 werden die Preise also auf dem Niveau von 2020 bleiben. Die Xbox Series S kostet aktuell 299 Euro, die Xbox Series X schlägt mit 499 Euro zu Buche.

Spencer betont, das Microsoft trotz Inflation und Chip-Knappheit in den letzten beiden Jahren die Preise für Konsolen, Spiele und den Game Pass stabil gehalten habe. Der Microsoft-Gaming-CEO glaubt jedoch nicht, dass Microsoft “das ewig tun könne“, erklärt er gegenüber dem Wall Street Journal. Wo genau und wann Microsoft die Preise erhöhen wird, bleibt unklar. Spencer hält sich mit seiner Aussage sehr zurück. Klar scheint jedoch, dass bestimmte Microsoft Produkte und Angebote auf lange Sicht im Preis steigen werden.

Preiserhöhung für Konsolen, Spiele und Abos?

Denkbar wäre neben einer Preiserhöhung für die Xbox Series S und Series X auch eine Anhebung der Preise für Microsofts eigene Spiele. Einige Publisher sind diesen Weg in den letzten Monaten bereits gegangen. Auch der Xbox Game Pass könnte sich im nächsten Jahr verteuern. Die Ultimate-Ausführung für aktuell 12,99 Euro monatlich bietet für Microsoft sicherlich noch Spielraum nach oben.

Wer also über den Kauf einer Xbox Series S oder Series X nachdenkt, könnte zum Weihnachtsgeschäft 2022 also noch ein Schnäppchen zum “alten Preis“ machen. Aktuell hat sich die Liefersituation für die beiden Konsolen wieder beruhigt.

