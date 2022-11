Garmin inReach Mini 2 im Test: weltweite SMS-Kommunikation per Satellit

Auf einen Blick Pro Weltweite 2-Wege-Kommunikation inklusive Notruf

Einfache Bedienung per Smartphone-Kopplung

Klein, leicht, robust und wasserdicht Kontra Konfiguration und Einarbeitung erforderlich

Hohe Abokosten Fazit Das Garmin inReach Mini 2 bietet weltweite SMS-Kommunikation auch ohne Handynetz inklusive SOS-Notruf für Hilfe. So viel Sicherheit ist nicht ganz billig.

Mobilfunkempfang gibt es in den Alpen längst nicht überall, weltweit sind viele Gegenden noch deutlich schlechter versorgt. Auch ohne Handynetz lässt sich mit dem Garmin inReach Mini 2 über das globale Iridium-Satellitennetz kommunizieren. Sowohl, um im Notfall Hilfe anzufordern, als auch, um den Liebsten per SMS zu schreiben, wenn alles okay ist.

Das gerade einmal 100 Gramm leichte Gerät ist etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, aber vollgestopft mit Technik: Standortbestimmung über die drei Satellitensysteme GPS, Galileo und QZSS, digitaler Kompass, Wettervorhersage und Bluetooth für die Smartphone-Kopplung. Damit lassen sich Nachrichten viel einfacher schreiben als über die Tasten am Garmin-Gerät.

In der Praxis funktioniert das inReach Mini 2 absolut zuverlässig, die Standortdaten sowie Nachrichten werden ohne Verzögerung verschickt und empfangen. Damit das alles auch unterwegs problemlos funktioniert, muss man sich jedoch etwas einarbeiten.

Dabei sollten Sie über das Webinterface vorab Empfängergruppen definieren, da der Sammelversand das knappe und teure SMS-Kontigent weniger belastet. Denn mit den 400 Euro für das Gerät ist es nicht getan, Sie benötigen wie beim Handy zusätzlich einen Vertrag: Monatlich 10 SMS kosten knapp 15 Euro, 40 knapp 30 Euro und unbegrenzt viele knapp 60 Euro. Bucht man nur einzelne Monate, wird es etwas teurer.

Technische Daten

Größe / Gewicht 5,2 x 9,9 x 2,6 cm / 100 Gramm Display 0,8 Zoll, 176 x 175 Pixel Akku und Laufzeit Li-Ionen-Akku, 14 Tage (Standard) Konnektivität USB-C, GPS/Galileo/QZSS, Bluetooth, ANT+ Extras Einfache Navi-Funktionen, Standort-Tracking mit automatischem Datenversand, digitaler Kompass Robustheit Wasserdicht nach IPX7 Preis (UVP des Herstellers) 399,99 Euro plus Abogebühren

