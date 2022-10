Aldi verkauft riesigen 75-Zoll-TV zum Schnäppchenpreis

Für nur 729 Euro können Sie bei Aldi derzeit den Medion Life X17575 mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll erstehen. Das entspricht 189,3 Zentimeter – in Kombination mit den schmalen Bildschirmrändern ist Kinofeeling garantiert. Und auch sonst ist das Gerät umfangreich ausgestattet.

Medion Life X17575 – 75-Zoll-TV bei Aldi für nur 729 Euro

Der Medion Life X17575 löst in Ultra-HD, also mit 4K (3840×2160 Pixel) auf und unterstützt HDR. Der dynamische Kontrast von 10.000:1 ist für einen Fernseher in diesem Preisbereich solide. Über die Smart-TV-Software macht Medion nur wenige Angaben. Netflix wird zwar unterstützt, welche weiteren Apps zur Verfügung stehen, ist allerdings unklar. Praktisch: Der Smart-TV ist PVR-ready. Das bedeutet, Sie können ganz einfach ein externes Speichermedium anschließen, um Inhalte aufzunehmen. Ein HD-Triple-Tuner ist installiert für den Empfang von digitalem Fernsehen in HD- und SD-Qualität. Zu den weiteren Features gehören: Integriertes WLAN, drei HDMI-Eingänge, drei USB-Anschlüsse sowie Bildoptimierung durch CTI, 3D-Kammfilter und Rauschreduktion. Allerdings ist der Stromverbrauch mit 170 Watt im eingeschalteten Zustand auch relativ hoch, was bei einem Fernseher in dieser Größe allerdings kaum zu vermeiden ist.

Der Medion Life X17575 ist derzeit im Aldi-Onlineshop für 729 Euro verfügbar, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Beim Kauf erhalten Sie drei Jahre Herstellergarantie.