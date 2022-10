Lidl: Saugroboter für 99,99 Euro – was sie taugen

Der Discounter Lidl verkauft in seinem Onlineshop gleich zwei Saugroboter für 99 Euro. Wir stellen beide Angebote vor und geben eine kurze Einschätzung.

Silvercrest Saugroboter SSRA1 inklusive App

Der Silvercrest Saugroboter SSRA1 (33 x 7,6 cm; siehe Foto oben) saugt Hartböden und Teppichböden. Eine Wischfunktion besitzt er nicht, diese kann man für 99 Euro aber auch nicht erwarten. Laut der Produktbeschreibung verfügt der Saugroboter nur über Anti-Stoß-Sensoren und Anti-Fall-Sensoren, also die klassische und ursprüngliche Ausstattung von Saugrobotern. Das bedeutet, dass sich der Silvercrest SSRA1 nicht per Lidar und auch nicht per Kamera in der Wohnung orientiert, sondern Hindernisse erst erkennt, wenn er sie berührt; er kann Hindernisse also nicht umfahren. Damit dürfte der Silvercrest SSRA1 die Wohnung sicherlich langsamer reinigen als ein smarter Saugorboter mit Lidar oder Kamera. Doch dafür kostet der SSRA1 eben auch nur 99 Euro. Erfahrungsgemäß können solche einfachen Roboter zudem besser unter Möbeln durchfahren, da sie wegen des fehlenden Lidaraufsatzes niedriger gebaut sind: 7,6 cm ist der Roboter hoch. Falls Sie das planen, sollten Sie vor dem Kauf messen, wie hoch der Spalt zwischen dem Boden und der Unterseite Ihrer Möbel ist.

Die Reinigungswirkung kann trotz der einfachen Sensorausstattung überzeugend sein, wie unser uralter Roomba seit vielen Jahren beweist. Zudem dürfte der Silvercrest SSRA1 etwas lauter als ein Roboter mit Lidar/Kamera sein, weil er Hindernisse ja berührt.

Per App für Android und iOS können Sie die Reinigungsvorgänge planen und den Roboter auch von unterwegs starten. Für den Reinigungsvorgang stehen fünf unterschiedliche Modi zur Verfügung. Welcher davon sich am besten für Ihre Wohnung eignet, finden Sie erst durch Ausprobieren heraus. Bereiche, die nicht gereinigt werden sollen, zum Beispiel weil dort Spielzeug herumliegt, können Sie mit einer “virtuellem Wand” sperren. Sobald der Akku leer wird, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück. Mit einer Akku-Ladung soll der Roboter rund 90 Minuten lang reinigen können, wobei die genau Dauer von der gewählten Reinigungsstufe abhängt. Das Betriebsgeräusch gibt der Hersteller mit 70 dB(A) und der Saugbehälter fasst 600 ml.

Im Lieferumfang sind enthalten: 1 virtuelle Wand, 1 Ladestation, 1 Adapter, 1 Fernbedienung, 2 Ersatz-Seitenbürsten, 1 HEPA-Filter, 1 Reinigungsbürste, 2 Batterien (AA), 2 Batterien (AAA).

Einschätzung: Sofern es Sie nicht stört, dass der Silvercrest Saugroboter SSRA1 mehr Zeit für einen Reinigungsvorgang benötigt als ein Roboter mit Lidar/Kamera und er vermutlich auch etwas lauter arbeitet, sollten Sie diesen Sauger in die engere Wahl nehmen, wenn Sie derzeit nach einem günstigen Saugroboter suchen.

Vileda Saugroboter VR ONE

Der zweite Saugroboter, den Lidl derzeit für 99 Euro anbietet, ist der Vileda Saugroboter VR ONE (32 x 7,5 cm). Auch bei diesem Roboter handelt es sich um eine einfache Ausführung ohne Lidar oder Kamera, er ist also vergleichbar mit dem Silvercrest-Modell. Allerdings nennt der Hersteller sowohl eine kürzere Akku-Laufzeit (80 Minuten) als auch ein kleineres Fassungsvermögen (500 ml).

Eine App gibt es bei diesem Modell nicht, die gesamte Bedienung erfolgt über die Knöpfe an der Oberseite des Gerätes. Anders als das Silvercrest-Modell bietet der Vileda-Saugroboter nur zwei Navigationsmuster. Der Hersteller betont allerdings die Fähigkeit Türschwellen und Teppichkanten überwinden zu können. Erwarten Sie davon aber nicht zu viel: Falls sich in Ihrer Wohnung richtig hohe Türschwellen befinden, kann diese der Roboter nicht überwinden und Sie müssen ihn von Hand versetzen.

Vileda Saugroboter VR ONE Vileda/Lidl

Einschätzung: Im direkten Vergleich bietet der Vileda Saugroboter VR One etwas schwächere Werte als das Silvercrest-Modell. Zudem fehlt beim Vileda-Sauger die App – das muss aber kein Nachteil sein, sondern hängt von Ihrem persönlichen Nutzungsverhalten ab. Beide für 99 Euro angebotenen Saugroboter erscheinen attraktiv, wenn Sie keine besonders schnelle Reinigung erwarten und keine besonderen smarten Features wie beispielsweise Sprachsteuerung oder virtuelle Karten (unter Umständen sogar für mehrere Etagen) wünschen. Für die regelmäßige Reinigung sollten beide Modelle völlig ausreichen. Gegebenenfalls dürfte das unterschiedliche Design für Sie den Ausschlag geben bei der Kaufentscheidung.

Achtung: Lieferkosten

Beide Saugroboter kann Lidl binnen drei Arbeitstagen zu Ihnen liefern. Beachten Sie aber, dass noch Lieferkosten in Höhe von 4,95 Euro zum Kaufpreis hinzukommen. Lidl verspricht bei beiden Modellen 90 Tage lang kostenlosen Rückversand.