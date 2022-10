Corona-Warn-App 2.28 ist da: Erstmals mit Pandemieradar

Die Corona-Warn-App steht jetzt in der Version CWA 2.28 zur Verfügung, wie dem entsprechenden Blogbeitrag zu nehmen ist. Das Update bringt eine wichtige Neuerung: Den Pandemieradar.

Die neue Kachel “Pandemieradar” finden Sie an erster Stelle im Statistikbereich der Corona-Warn-App. Wenn Sie auf diese Kachel tippen, landen Sie auf dieser Informationsseite des Robert-Koch-Instituts. Dort sehen Sie mit einem Blick wichtige statistische Informationen rund um die Covid-19-Pandemie wie zum Beispiel die 7-Tage-Inzidenz, den Positivanteil an allen durchgeführten PCR-Tests, die Information dazu, wie viele Menschen wegen Covid-19 zum Arzt gingen, die Viruslast im Abwasser, den Grad der Hospitalisierung, die Auslastung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten, die Zahl der durch Covid-19 verursachte Todesfälle und so weiter. Dieser Pandemieradar wird von Montag bis Freitag täglich aktualisiert. An den Wochenenden arbeiten die Gesundheitsämter und das RKI bekanntlich nicht.

Mehr Informationen zum Impfstatus

Ein kurzer Text in der Detail-Ansicht gibt jetzt außerdem weitere Informationen zum Impfstatus für Kinder unter 12 Jahren.

So bekommen Sie die Corona-Warn-App 2.28

Wie schon bei allen vorausgegangenen Updates rollen die CWA-Verantwortlichen die neue Version schrittweise über 48 Stunden an alle Nutzer aus. iOS-Nutzer können sich die neue CWA 2.28 jetzt sofort aus dem Apple-App-Store manuell herunterladen. Android-Nutzer müssen dagegen warten, bis ihnen das Update von Google Play angeboten wird.

