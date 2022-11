GPX Viewer: Routen, Strecken und Tracks im Browser anzeigen

Ein Klick auf „Show GPX“, und das Hochladen der Datei im GPX-Format genügt. Die Webseite zeigt neben der Streckenführung das zugehörige Höhen-, Steigungs- und Geschwindigkeitsprofil. Des Weiteren summiert sie Höhenmeter kumuliert auf und zeigt Ihnen bei aufgezeichneten Tracks – falls verfügbar – noch Tritt- und Herzfrequenz an. Wie bei Google Maps & Co. können Sie für die Anzeige unterschiedliche Kartenstile auswählen. Meistens dürfte die Darstellung im Browser genügen, als Alternative mit mehr Möglichkeiten ist GPX See eine gute Empfehlung. Mit dieser Software können Sie unter anderem Offlinekarten verwenden und mehrere Tracks laden und vergleichen. Auch lassen sich Points of Interest und Routenstatistiken einblenden und verschiedene Darstellungen ausdrucken.

Die Windows-Software GPX See kann mehr als die Webseite GPX Viewer. Die Darstellung von Tracks und Routen genügt jedoch meist für den schnellen Überblick. IDG

