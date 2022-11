So meiden Sie die besonders unpünktlichen Fernzüge

Die offizielle Statistik des Konzerns mit den aktuellen Jahresdaten finden Sie online. Wenn allerdings deutschlandweit nahezu die Hälfte der Züge unpünktlich unterwegs ist und man deshalb seine Anschlusszüge beim Umsteigen verpasst, dann stellt sich die Frage, wie man seine individuelle Fahrt optimal planen kann. Denn die Verspätungen verteilen sich keineswegs gleichmäßig: Strecken mit Baustellen oder mit chronischer Netzüberlastung sind wesentlich stärker betroffen. Weil jedoch die Deutsche Bahn nicht verrät, wie pünktlich die einzelnen Züge sind, greifen Sie am besten auf unabhängige Portale wie den Zugfinder zurück. Dort erfahren Sie über die Eingabe der Nummer eines Zuges, die die Bahn zu jeder Verbindung anzeigt, wie groß die Verspätung im Durchschnitt der letzten 30 Tage war. Auch die Anschlusssicherheit beim Umsteigen zeigt der Zugfinder an. Dies sind die beiden wichtigsten, kostenfrei nutzbaren Funktionen. Für viele weitere, wie etwa die Trends zur Pünktlichkeit sowie Verspätungsdetails nach Wochentagen und vieles mehr benötigen Sie einen kostenpflichtigen Account zu Gebühren ab zwei Euro im Monat oder 5,55 Euro pro Jahr.

Im bisherigen Jahresverlauf stürzte die Pünktlichkeit der DB-Fernzüge regelrecht ab, von angestrebten 80 auf unter 60 Prozent – fast jeder zweite Zug ist betroffen. DB

Unser Tipp: Benutzen Sie den Zugfinder und überprüfen Sie damit schnell die statistischen Daten einer Verbindung, bevor Sie sich ein Ticket kaufen. Denn unter Umständen ist die Verbindung zwei Stunden früher oder später wesentlich zuverlässiger – ohne Garantie für einen bestimmten Tag. Stress mit verpassten Anschlüssen lässt sich auch vermeiden, wenn man sich auf Direktverbindungen beschränkt. Zwar lässt sich das bei der Deutschen Bahn für die Suche einer Fahrt als Filter einstellen, das nutzt aber wenig, wenn das Ziel nicht direkt erreichbar ist. Auch hier hilft ein unabhängiges Portal weiter: Die Seite zeigt Ihnen nach Eingabe eines Bahnhofs alle ohne Umsteigen erreichbaren Halte und markiert mit Farben von Grün bis Rot, wie schnell sie erreicht werden. Ändern Sie gegebenenfalls Ihren Startpunkt durch Eingabe eines Bahnhofs in der Nähe und sehen Sie das Direkt-Ergebnis von dort an. So sind oft zusätzliche Ziele direkt erreichbar.

