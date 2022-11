Wie Sie ein Excel-Arbeitsblatt sicher verstecken

Um ein einzelnes Arbeitsblatt aus einer Mappe verschwinden zu lassen, klicken Sie unten das entsprechende Register mit der rechten Maustaste an und gehen auf „Ausblenden“. Falls Sie die Blätter so benannt haben, dass eine Reihenfolge nicht zu erkennen ist, also nicht „Tabelle1“, „Tabelle2“ etc., fällt es nicht weiter auf, dass eines davon fehlt.

Zurückholen können Sie das Blatt, indem Sie per rechter Maustaste auf ein beliebiges anderes Register klicken und „Einblenden“ wählen. Excel zeigt Ihnen nun alle ausgeblendeten Blätter an, die Sie durch Markieren und „OK“ wieder einblenden können. Weil sich die ausgeblendeten Arbeitsblätter nicht durch ein Passwort schützen lassen, eignet sich die Funktion aber besonders zur Verbesserung der Übersicht bei den Tabellenblättern.

In einer Arbeitsmappe können Sie einzelne Blätter ganz einfach über das jeweils dazugehörige Kontextmenü aus- und einblenden. IDG

Mithilfe einer anderen Methode können Sie jedoch Arbeitsblätter zumindest derart verstecken, dass sie auch in der Liste unter „Einblenden“ nicht mehr erscheinen. Dazu benötigen Sie den VBA-Editor von Excel, den Sie mit der Tastenkombination Alt-F11 aufrufen. Der Editor zeigt Ihnen in seinem Fenster links oben alle Blätter der geöffneten Arbeitsmappe.

Markieren Sie dort das Blatt, das Sie verstecken möchten. Das untere Fenster auf der linken Seite blendet jetzt die Eigenschaften dieses Blattes ein. In der Tabelle finden Sie ganz unten den Eintrag „Visible“. Markieren Sie ihn, um Zugriff auf ein kleines Dropdown-Menü in der rechten Spalte zu bekommen. Wählen Sie dort „-2 – xlSheetVeryHidden“ aus.

Achtung: Der Editor springt im Anschluss daran sofort zum nächsten Arbeitsblatt. Kontrollieren Sie deshalb abschließend durch Markieren der einzelnen Blätter im oberen Fenster, ob tatsächlich nur das gewünschte Blatt als unsichtbar gekennzeichnet ist. Schließen Sie den VBA-Editor und kehren Sie zurück zu Ihrer Arbeitsmappe.

Mit dem VBA-Editor von Excel weisen Sie Arbeitsblättern die Eigenschaft „xlSheet VeryHidden“ zu, um sie zu verbergen. IDG

Das als „sehr versteckt“ gekennzeichnete Blatt ist nunmehr verschwunden. Der Klick auf eines der verbliebenen Register zeigt Ihnen, dass der Befehl „Einblenden“ ausgegraut ist – ein Zeichen dafür, dass kein Tabellenblatt ausgeblendet wurde. Der einzige Weg, das Arbeitsblatt wieder sichtbar zu machen, führt über den VBA-Editor, wo Sie ihm wieder die Eigenschaft „-1 – xlSheetVisible“ zuweisen.

