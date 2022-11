Windows 11: Icons in Taskleiste wie in Windows 10 übereinander

Mit einer kleinen Änderung an der Registry können Sie das ändern und so mehr Platz auf der Leiste schaffen, ohne dass dadurch die Übersicht verlorengeht. Öffnen Sie dazu das Startmenü, tippen Sie regedit in das Suchfeld ein und klicken Sie auf den Treffer „Registrierungs-Editor“. Klicken Sie sich anschließend durch zum Ordner „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3“. Darin finden Sie den Eintrag „Settings“, den Sie doppelt anklicken. Sie sehen nun eine Reihe von Binärwerten in insgesamt sieben Zeilen. In Zeile sechs mit der Bezeichnung „00000028“ steht an fünfter Stelle der Wert „01“. Klicken Sie ihn doppelt an und ändern Sie ihn in „02“. Schließen Sie das Fenster mit „OK“ und starten Sie Windows neu. Im Folgenden sehen Sie die Icons in der Taskleistenecke in einer doppelreihigen Darstellung.

Die Icons in der Taskleistenecke lassen sich auch im aktuellen Windows doppelreihig übereinander anzeigen. Dazu ist ein kleiner Eingriff in die Registry erforderlich. IDG

