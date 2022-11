Transparentes Konsolenfenster hilft beim Abtippen von Befehlen

Haben Sie am Bildschirm lediglich einen Screenshot oder ein Foto, aus dem Sie einen Befehl übernehmen möchten, ist das ständige Wechseln zwischen der Vorlage und dem Konsolenfenster für das Abtippen auf kleinen Notebook-Bildschirmen recht mühsam. Deutlich eleganter ist da die wenig bekannte Transparenzfunktion, bei der man in die Kommandozeile eintippt, gleichzeitig jedoch durch das Fenster hindurchsehen kann. So geht’s: Öffnen Sie die Eingabeaufforderung oder Powershell, klicken Sie auf die obere linke Ecke des Konsolenfensters und wählen Sie im Drop-Down-Menü den Eintrag „Eigenschaften“. Wechseln Sie zur Registerkarte „Farben“ und ziehen Sie den Schieberegler für die Deckkraft so weit nach links, wie es für Sie angenehm ist und bestätigen Sie mit „OK“. Nun können Sie durch das halbtransparente Fenster hindurchsehen und so einen dahinter gezeigten Befehl einfacher übernehmen.

Die Konsolenfenster von Eingabeaufforderung und Powershell lassen sich transparent einstellen. Das erleichtert das Abtippen von Kommandos. IDG

