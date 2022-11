Persönliches Libre-Office-Wörterbuch auf neuen PC kopieren

Dort können sich im Laufe der Jahre zahlreiche Begriffe, Namen und weitere Einträge ansammeln, die das Standardwörterbuch von Libre Office nicht kennt. Damit die Arbeit beim Wechsel auf einen neuen Rechner nicht verloren geht, können Sie die Wörterbuch-Datei in die neue Libre-Office-Installation kopieren. Das persönliche Wörterbuch von Libre Office befindet sich in der Datei „standard.dic“ in dem Ordner „C:\Benutzer\[Benutzer name]\App Data\Roaming\LibreOffice\4\user\wordbook“.

Wichtig: „AppData“ ist ein versteckter Ordner, den der Explorer erst dann anzeigt, wenn Sie darin in den „Optionen“ unter „Ansicht“ die Option „Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen“ aktivieren. Kopieren Sie im Anschluss daran „standard.dic“ im Heimnetzwerk oder über einen Stick auf den neuen PC in denselben Ordner. Nun können Sie in Libre Office über „Extras –› Optionen –› Spracheinstellungen –› Linguistik“ unter „Benutzerdefinierte Wörterbücher“ den Eintrag „standard [Alle]“ markieren und die Einträge im Wörterbuch mit „Bearbeiten“ gegebenenfalls korrigieren.

