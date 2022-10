Microsoft: Xbox Cloud Gaming zählt 20 Millionen Nutzer

Nachdem Microsoft bereits im April diesen Jahres bekannt gegeben hatte, dass der Dienst Xbox Cloud Gaming mehr als zehn Millionen Nutzer zählt, gibt es in dieser Woche wieder aktuelle Zahlen vom Redmonder Konzern. Innerhalb von nur sieben Monaten haben sich die Nutzerzahlen bei Xbox Cloud Gaming verdoppelt. Mittlerweile zählt der Service laut Microsoft mehr als 20 Millionen Nutzer. Das gab Microsoft-CEO Satya Nadella gestern während der Gewinnbenachrichtigung für das erste Quartal 2023 bekannt.

“Fortnite“-Deal lässt Nutzerzahlen steigen

Der größte Wachstumstreiber für Xbox Cloud Gaming dürfte in den vergangenen Monaten wohl der Free-to-Play-Titel “Fortnite“ gewesen sein. Im Mai 2022 hatte Microsoft einen Deal mit Epic Games geschlossen und machte das Battle-Royale-Spiel über Xbox Cloud Gaming in 26 Ländern für iOS, iPadOS, Android und Windows verfügbar. “Fortnite“ ist der einzige Titel auf Xbox Cloud Gaming, der kostenlos spielbar ist und für den kein Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abonnement erforderlich ist. Das Abo schlägt monatlich mit 12,99 Euro zu Buche. Wer den Dienst ausprobieren will, bekommt ihn im ersten Monat zum Probierpreis von 1 Euro.

Cloud-Gaming-Pläne und fehlende Zahlen

Als nächste Schritte für Xbox Cloud Gaming plant Microsoft die Unterstützung für die Meta-Quest-VR-Headsets, Support für die Steuerung per Maus und Tastatur sowie neue Spiele für die Bibliothek des Dienstes. Ob sich darunter auch weitere Free-to-Play-Titel finden werden, bleibt abzuwarten.

Wie sich die Cloud-Gaming-Dienste anderer Anbieter im Vergleich zu Xbox Cloud Gaming schlagen, ist unklar. Microsoft ist das einzige Unternehmen, das in letzter Zeit Nutzerzahlen veröffentlicht hat. Weder zum Amazon-Service Luna noch zu Nvidias Angebot Geforce Now gibt es aktuelle Zahlen.