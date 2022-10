Gute Nachricht für Samsung-Nutzer: Diese Geräte erhalten Android 13

Nach ausgiebigen Tests hat Samsung in dieser Woche das Update auf Android 13 sowie die neuste Version seiner Benutzeroberfläche One UI 5.0 für die drei Smartphones Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra veröffentlicht. Weitere aktuelle Smartphone- und Tablet-Modelle von Samsung sollen im November 2022 folgen. Ältere Flaggschiffe und Mittelklasse-Galaxy-Hardware werden dann im Dezember 2022 mit dem Update bedacht. Im Januar und Februar 2023 wird die Firmware schließlich für weitere Galaxy-Tab- und Galaxy-A-Modelle veröffentlicht. Geräte, die in der Übersicht noch fehlen, sollen im ersten und zweiten Quartal 2023 folgen.

Android 13: Diese Smartphones erhalten das Update

One UI 5.0 beinhaltet unter anderem acht unterschiedliche Dynamic Themes, Hintergrundbilder für Anrufer, einen überarbeiteten Benachrichtigungsbereich, stapelbare Widgets, verbessertes Multitasking und eine neue Bedienoberfläche für die Kamera-App. In der folgenden Übersicht sehen Sie, ob auch Ihr Smartphone oder Tablet von Samsung das Update erhält:

October 2022:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

November 2022:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Dezember 2022:

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Januar 2023:

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Februar 2023: