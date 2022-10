Übersicht: Alle RSS-Feeds von pcwelt.de – nie mehr News, Deals, etc. verpassen

Hier finden Sie alle RSS-Feeds von pcwelt.de. Abonnieren Sie einfach den oder die für Sie interessanten RSS-Feeds und lesen Sie diese direkt im Browser oder extern mit einem RSS-Reader. Damit bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Beliebt ist etwa der cloudbasierte RSS-Dienst Feedly, aber es gibt viele Alternativen, die wir Ihnen weiter unten vorstellen.

RSS-Browsererweiterung oder RSS-Reader ist Voraussetzung

Firefox zeigt RSS-Feeds nicht direkt an, Sie müssen also ein Add-On dafür installieren. Hier finden Sie für Firefox geeignete RSS-Reader-Addons. In den Firefox-Einstellungen (rechts oben in Firefox über das Icon mit den drei horizontalen Strichen erreichbar) unter “Add-ons and Themes” verwalten Sie den RSS-Reader. In unserem Beispiel sehen Sie Easy RSS im Einsatz.

Für Google Chrome wiederum finden Sie hier die passende Erweiterung. In unserem Beispiel sehen Sie den RSS Feed Reader.

Für Microsoft Edge wiederum können Sie Feeder installieren. Hier finden Sie eine Liste von RSS-Readern für den Edge-Browser.

Sie können RSS-Feeds aber auch unabhängig von einem Browser in einem separaten RSS-Reader empfangen. Hier finden Sie eine Zusammenstellung von RSS-Readern für Windows, macOS und Linux.