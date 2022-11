Fußball-WM: So zeichnen Sie alle Spiele auf

Knapp vier Wochen lang dürfen sich Fußballbegeisterte diesen Winter über täglich bis zu vier Spiele der Fußball-WM freuen, die am 20. November startet. Die Übertragungsrechte liegen dieses Mal bei der Telekom, die alle 64 Spiele via Magenta TV überträgt, 16 davon exklusiv. Die übrigen 48 Partien werden zusätzlich von der ARD und dem ZDF übertragen.

Die Anstoßzeiten sind dabei 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit – schwierig, wenn man sich nicht „WMfrei“ nehmen möchte oder kann. Wer trotzdem keine Partie versäumen will, kann sie auch aufzeichnen und später ansehen. Wir sagen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen dabei zur Verfügung stehen.

Fußball-WM 2022: Telekom zeigt alle Spiele live – trotz großer Kritik

Mit Festplatte: Aufnahmefunktion am Fernseher

Der einfachste Weg, ein Fußballspiel oder jede andere Sendung aufzuzeichnen, ist über die Fernseher-eigene Aufnahmefunktion. Im Gegensatz zu Timeshift, wo Sie das Liveprogramm des gewählten Senders bis zu 90 Minuten pausieren und fortsetzen können, die Aufzeichnung aber nicht mehr zur Verfügung steht, wenn Sie beispielsweise den Kanal wechseln oder den Fernseher ausschalten, lässt sich die Aufnahme einer kompletten Sendung über die integrierte Programmübersicht des Fernsehers (EPG, Electronic Program Guide) planen. Auf diese Weise können Sie also an einem Tag auch mehrere Fußballspiele, die Sie nicht live sehen können, aufzeichnen und anschauen, wann Sie wollen.

Voraussetzung für die Aufnahme ist jedoch – wie bei Timeshift –, dass eine externe Festplatte (HDD oder SSD) in ausreichender Größe am Fernseher angeschlossen ist. Manche TV-Modelle ermöglichen überdies Aufnahmen auf einem entsprechend großen und schnellen USB-Stick. Dazu sollten Sie allerdings einen Blick in das Handbuch Ihres Fernsehers werfen oder im Internet recherchieren.

Haben Sie ein ausreichend großes und schnelles Speichermedium wie eine externe Festplatte oder einen USB-Stick am Fernseher angeschlossen, können Sie mit der eingebauten Aufnahmefunktion des TVs über den Programm-Guide Aufzeichnungen programmieren. IDG

Was die Kapazität des verwendeten Speichermediums angeht, so hängt diese von der Anzahl der Sendungen ab, die Sie aufzeichnen möchten. Eine Stunde in HD-Auflösung kommt auf eine Dateigröße von etwa 4,5 GB. Wenn Sie etwa unter der Woche je zwei Spiele pro Tag aufzeichnen wollen, also 10 Spiele, die Sie am Wochenende ansehen (und löschen), muss die Festplatte mindestens 10x 105 Minuten (Spielminuten plus Halbzeitpause) / 60 Minuten x 4,5 GB = 78,75 GB groß sein.

Die Wiedergabe muss in diesem Fall übrigens zwangsweise über das TV-Gerät stattfinden, das die Aufnahme angefertigt hat. Sie können also nicht einfach die Festplatte per USB an einen PC oder einen anderen Fernseher anschließen und die Spiele in der Folge dort ansehen. Denn die Hersteller von TV-Geräten müssen aus rechtlichen Gründen die Aufnahmen verschlüsseln.

Flexibel: Festplattenrekorder am Fernseher

Der Panasonic DMR-BST765EG, den es ab etwa 370 Euro gibt, ist ein Festplattenrekorder mit eingebauter 500-GB-Festplatte, zwei TV-Tunern und Blu-ray-Leselaufwerk. Er holt sich seine EPG-Infos per WLAN und kann zwei TV-Sendungen gleichzeitig aufzeichnen. IDG

Wer mehr Funktionen beim Aufzeichnen von Fernsehsendungen haben möchte, für den ist ein Festplattenrekorder ideal. Zwar ist die Auswahl an Modellen nicht sehr groß – als Hersteller ist hier insbesondere Panasonic zu finden –, die Funktionen, die solche Geräte im Vergleich zu der am TV angeschlossenen Festplatte bringen, sind jedoch enorm. So können Sie je nach Anzahl der eingebauten Tuner auch mehrere gleichzeitig laufende Sendungen aufzeichnen. Für die Programmierung verwenden Sie entweder den EPG, dürfen jedoch zum Teil auch alle Infos frei eingeben. Darüber hinaus ist es möglich, für Ihre Aufnahmen einen gewissen Vor- und Nachlauf einzustellen: Somit vermeiden Sie das vorzeitige Beenden der Aufzeichnung, falls etwa das Elfmeterschießen wieder länger dauert.

Festplattenrekorder bieten aber auch je nach Modell verschiedene Bearbeitungswerkzeuge. Sie können die gespeicherten Videos direkt am Gerät schneiden, um etwa Halbzeitgespräche oder Werbepausen zu entfernen. Falls Sie besonders spannende Spiele für die Ewigkeit auf DVD oder Blu-ray bannen möchten, lassen sich diese im Gerät konvertieren und/oder – falls der Festplattenrekorder einen entsprechenden Brenner integriert hat – direkt auf die Scheibe bannen. Im Gegensatz zur Aufnahmefunktion des TV-Geräts lassen sich die Aufnahmen auch auf den PC übertragen und dort abspielen bzw. bearbeiten.

Die Verbindung zum Fernseher stellen Sie bei einem Festplattenrekorder zumeist per HDMI her. Die verbauten Festplatten haben eine Kapazität von 500 GB bis 2 TB und lassen sich zudem oft über externe Medien erweitern. Diese schließen Sie sodann per USB an. Ins Internet gelangt ein Festplattenrekorder je nach Modell per WLAN oder Ethernet. Darüber holt er sich die aktuellen Infos für den EPG, die für die korrekte Programmierung der Aufnahmen erforderlich sind. Preislich beginnen Festplattenrekorder bei etwa 370 Euro.

Fußball-WM 2022: FIFA setzt KI zur Abseitserkennung ein

Zur Bearbeitung: Aufnahmesoftware am PC

Möchten Sie die Fußballspiele lieber am PC aufzeichnen, um sie beispielsweise zu bearbeiten oder zu archivieren, so eignet sich hierzu ein Programm wie Online TV von Engelmann. Mit der Software empfangen Sie zum Teil ebenfalls internationale TV- und Radiosender, Mediatheken, Livestreams (auch von öffentlichen Webcams). Sie haben jedoch zudem Zugriff auf internationale Zeitungen. Interessant für Sie ist aber besonders die Aufnahmefunktion, die auch bei TV-Übertragungen zur Verfügung steht.

OnlineTV bietet für jede Sendung eine Aufnahmemöglichkeit. Beenden Sie die Aufzeichnung, dürfen Sie danach den Speicherplatz wählen. Sie finden die Datei aber auch unter „Videorekorder“ und „Auf diesem Gerät“. IDG

Um eine Seriennummer für Online TV 17 zu bekommen, müssen Sie sich als Erstes auf dieser Webseite mit Ihrer Mailadresse beim Anbieter registrieren. Stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu und abonnieren Sie den Newsletter. Klicken Sie danach auf „Seriennummer anfordern“. Es öffnet sich eine Website, auf der Sie Ihre Seriennummer finden. Laden Sie die Setup-Datei herunter und starten Sie die Installation, wählen Sie die Setup-Sprache, bestätigen Sie mittels „OK“, stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und klicken Sie auf „Weiter“, um zum Fenster „Ich habe eine registrierte Version“ zu kommen.

Klicken Sie erneut auf „Weiter“, und geben Sie Ihren Freischaltcode ein. Drücken Sie mehrmals auf „Weiter“, und wählen Sie dann aus, ob Sie die Anwendung nur für Sie selbst oder alle User Ihres PCs installieren möchten. Anschließend klicken Sie wieder auf „Weiter“ und „Installieren“. Beenden Sie die Installation mit „Fertigstellen“. Es öffnet sich ein Fenster mit einem Formular, in das Ihr Lizenzcode bereits eingetragen ist. Klicken Sie hier nun auf „Registrieren“, um das Programm freizuschalten.

Um ein WM-Spiel manuell aufzuzeichnen, wählen Sie in der Hauptansicht den übertragenden Sender aus, also ARD oder ZDF, und starten Sie die Übertragung mit Doppelklick. Über die Schaltfläche „Video-Aufnahme“ beginnen Sie mit der Aufzeichnung. Den Speicherplatz bestimmen Sie nach dem manuellen Beenden. Sie finden die Dateien aber auch unter „Videorekorder“ im Bereich „Auf diesem Gerät“.

Achtung bitte: Sollte die Aufzeichnung keinen Ton enthalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol rechts unten in der Taskleiste Ihres Rechners, wechseln jetzt zum Reiter „Aufnahme“ und aktivieren ebenfalls per rechter Maustaste „Stereomix“ . Eventuell müssen Sie zuvor noch das Häkchen bei „Deaktivierte Geräte anzeigen“ setzen, um die Option einzublenden. Bestätigen Sie mit „OK“. Anschließend sollte die Aufnahme von Bild und Ton funktionieren.

Möchten Sie eine Aufnahme planen, benötigen Sie ein Konto bei www.onlinetvrekorder.com. Anschließend suchen Sie die Sendung in der Programmübersicht von OnlineTV und planen die Aufzeichnung. Die Datei finden Sie wieder unter „Videorekorder“, dann aber „Online“. IDG

Um die Aufnahme eines zukünftigen Spiels zu programmieren – bei der zuvor beschriebenen Methode läuft die Aufzeichnung theoretisch so lange, bis die Festplatte voll ist –, benötigen Sie ein Konto beim Dienst Onlinetvrecorder, kurz OTR. Dieser ist in der Basisversion kostenlos, der Premium-Account für monatlich 1,67 Euro lässt 120 statt zehn Aufnahmen pro Monat zu. Sie sind dann in besserer Qualität und auch von Sendungen aus dem Ausland möglich. Weitere Infos finden Sie hier und unter dem nachfolgenden Punkt „Überall abrufbar: Aufnahmedienste im Internet“.

Und so geht’s: Suchen Sie in Online TV das gewünschte Spiel über das „Fernsehprogramm“, gehen Sie per Doppelklick darauf, um die Details aufzurufen, und klicken Sie sodann auf „Aufnahme planen“. Melden Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Onlinetvrecorder-Konto an, um den Vorgang abzuschließen. Zum Ansehen wechseln Sie in der Hauptansicht von Online TV auf „Videorekorder“ und „Online“, die Aufnahmen sind etwa 24 Stunden nach Ausstrahlung für sieben Tage abrufbar.

Der Dienst Onlinetvrecorder (OTR) bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Fußballspiele und andere Fernsehsendungen aufzuzeichnen. Die dazugehörige App ist über den App Store Aptoide erhältlich und lässt sich ebenso einfach bedienen. IDG

Überall abrufbar: Aufnahmedienste im Internet

Anstatt über die PC-Software Engelmann Online TV, die für die Cloudspeicherung den schon erwähnten externen Dienstleister OTR nutzt, ein Fußballspiel aufzuzeichnen, können Sie auch gleich einen Onlinedienst verwenden. Neben OTR bieten sich hier etwa You TV und Save TV an.

You TV ermöglicht in der Free-Version jedoch nur HD-Aufnahmen von bis zu zwei Sendungen, die zudem nur 24 Stunden lang gespeichert werden. Der Download ist erst in der Basic-Version für knapp 6 Euro monatlich möglich, die darüber hinaus bis zu 800 Sendungen und die Speicherung für bis zu fünf Tage enthält. Save TV bietet ledig- lich eine 14-tägige kostenfreie Testphase, danach sind mindestens 6,99 Euro monatlich fällig. Dieser Basistarif enthält allerdings keine HD-Aufnahmen, nur 50 Stunden Speicherplatz, jedoch immerhin eine Verfügbarkeit von 30 Tagen.

Die Online-Videorekorder-Dienste gibt es übrigens auch als Apps für das Mobilgerät. Üblicherweise finden Sie die Anwendungen in den offiziellen App Stores. Eine Ausnahme macht dabei OTR: Die Android-Variante gibt es nicht im Google Play Store, sondern nur beim Drittanbieter-App-Store Aptoide. Für dessen Installation auf dem Mobilgerät müssen Sie der App, die dies übernehmen soll – vermutlich der Browser – aber erst die entsprechenden Berechtigungen erteilen.

Navigieren Sie also in der Einstellungen-App über „Apps“ zu Ihrem Browser und tippen Sie auf den Namen. Scrollen Sie danach zu „Installieren unbekannter Apps“, tippen Sie darauf und legen Sie den Schalter bei „Dieser Quelle vertrauen“ um. Im Anschluss daran können Sie die Aptoide-App installieren, über die Sie wiederum die OTR-App aufspielen. Zunächst müssen Sie allerdings auch der Aptoide-App die benötigten Rechte erteilen. Für den Fall, dass Google Play Protect in der Folge anspringt, ignorieren Sie die Warnung und wählen „Trotzdem installieren“.

Um eine Aufnahme mit dem Smartphone und OTR zu planen, öffnen Sie die App und melden sich mit Ihrem Konto an. Wechseln Sie dann über das Kalendersymbol oben in der Bedienleiste zu dem Tag, an dem das zu programmierende Spiel stattfindet, wählen Sie den Sender und tippen Sie auf das Spiel. Nun tippen Sie auf das „Rec“-Symbol, um die Sendung zu programmieren.

Fußball-WM: Katar überwacht Fans mit Schnüffel-Apps

Fazit: Kein Spiel mehr verpassen

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, um TV-Sendungen aufzuzeichnen, falls Sie diese nicht live sehen können. Im Falle der Fußball-Weltmeisterschaft kommt das Fußballfans natürlich sehr entgegen, laufen die Übertragungen doch auch zu Zeiten, an denen Sie womöglich arbeiten müssen oder auch anderweitig beschäftigt sind.

Am einfachsten können Sie mit einer angeschlossenen Festplatte Aufzeichnungen direkt am TV planen, die Kapazität des Speichermediums ist hier die einzige Beschränkung. Gleiches gilt für einen Festplattenrekorder, der als externes Gerät jedoch eine zusätzliche Investition darstellen kann.

Alternativ gibt es auch PC-Software, die die gewünschten Partien für Sie aufzeichnet oder Sie nutzen einen der diversen Rekorderdienste im Internet. Doch egal, welchen Weg Sie gehen: Ein Fußballspiel müssen Sie so garantiert nicht mehr verpassen.