“MwSt. geschenkt”: Diese Schnäppchen gibt’s bei Media Markt

Bei Media Markt läuft vom 26. bis 30. Oktober 2022 wieder die beliebte “Mehrwertsteuer geschenkt”-Aktion. So erhalten Sie auf einen ausgewählten Teil des Sortiments einen ordentlichen Nachlass – dies gilt auf verfügbare Produkte und nur solange der Vorrat reicht. Der Rabatt wird direkt im Warenkorb abgezogen.

Die Mehrwertsteuer wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt entspricht einer Preissenkung von 15,966 Prozent – den spürt man ordentlich bei der Schnäppchenjagd. Welche Produkte von der Aktion ausgenommen sind und alles Weitere zur Aktion lesen Sie in diesem Artikel.

Top-Deals bei Media Markt

Asus Vivobook 15 Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel Core-i5-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Graphics, Slate Grey. Deal: 413,91 statt 479,99 Euro

Acer Aspire 3 (A315-23-R23V) Notebook mit 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon RX Vega 10 Graphics, Schwarz. Deal: 560,50 statt 649,99 Euro

HP 15s-eq2376ng Notebook mit 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon-Grafik, Silber. Deal: 698,99 statt 602,75 Euro

LG OLED65C22LB OLED-TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, 4K, SMART-TV, webOS 22 mit LG ThinQ) Deal: 1532,35 statt 1777 Euro

Sony Bravia XR-65A80K OLED-TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, 4K, Smart-TV, Google-TV). Deal: 1982,48 statt 2299 Euro

So wird der Rabatt berechnet

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Mehrwertsteuer nicht wegfällt, das wäre mit den geltenden Gesetzen nicht möglich. Die Mehrwertsteuer wird nämlich auf den Nettobetrag aufgeschlagen.

So fällt der Rabatt auf den Brutto-Kaufpreis mit rund 16 Prozent natürlich etwas geringer aus. Media Markt selbst schreibt dazu: Kunden erhalten einen “Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7 % MwSt.-Artikel gewährt.”

Aktionsbedingungen & Ausnahmen

Ausgenommene Artikel:

Hersteller: Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, ok., KOENIC, AVM, Xiaomi

Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, ok., KOENIC, AVM, Xiaomi Produktgruppen: alle Konsolen, Tonie-Starter-Sets, ausgewählte TV Geräte der Hersteller LG, Philips und Sony, ausgewählte Samsung Smartphones, ausgewählte Google Smartphones, Samsung Wearables, Drucker, Scanner und All-in-One-Geräte von HP, Ebook-Reader

alle Konsolen, Tonie-Starter-Sets, ausgewählte TV Geräte der Hersteller LG, Philips und Sony, ausgewählte Samsung Smartphones, ausgewählte Google Smartphones, Samsung Wearables, Drucker, Scanner und All-in-One-Geräte von HP, Ebook-Reader Einzelartikel: Samsung Galaxy Buds2 Pro, Roborock S7 MAXV ULTRA, Sony HT-A3000 DOLBY ATMOS, Canon Selphy CP 1300 Geräte, GoPro Hero9 Black, ausgewählte spiegellose Systemkameras von Sony, Canon EOS RP + RF 24-105MM F4-7.1IS STM, Canon EOS2000 D 18-55 +SB130+16GB

Aktionsbedingungen (Auszug der Webseite): “Aktion gültig in Media Märkten in Deutschland vom 27.10. bis 29.10. (gilt auch am verkaufsoffenen Sonntag, bitte beachten Sie dazu die lokalen Öffnungszeiten Ihres Marktes) und im MediaMarkt Onlineshop unter mediamarkt.de(Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) vom 26.10., 20 Uhr bis 30.10., 23:59 Uhr (Drittanbieter ausgenommen). Volljährige private Endkunden erhalten auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966 % des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7 % MwSt.-Artikel gewährt. Alle Infos zur Aktion und teilnehmenden Produkten ab dem 26.10.2022, 20 Uhr unter https://www.mediamarkt.de/de/campaign/mwst-geschenkt. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.”

