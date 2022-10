Diese Webseiten sollte wirklich jeder kennen

Unendliche Weiten: Mehr als eine Milliarde Webseiten hat das Internet aktuell zu bieten. Davon sind die meisten zwar inaktiv, doch auch der verfügbare Rest ist überwältigend – und selbst versierten Surfern zum Großteil unbekannt. Wir haben uns in den Tiefen des WWW auf Schatzsuche begeben und stellen Ihnen 15 geniale Webseiten vor, die Sie kennen sollten.

A good movie to watch: Spannende Filme entdecken

agoodmovietowatch

Hier geht’s zu “A good movie to watch”

Gute Filme gibt es jede Menge. Nur blöd, wenn man die alle schon kennt. Wer bei Netflix und Co. nichts Neues mehr findet, dem eilt diese Webseite zu Hilfe. Auch versierte Film-Fans erhalten da endlich Nachschub: Hier werden spannende, aber vom Mainstream bisher eher unbeachtete Spielfilme und Serien gelistet, die wieder frischen Wind ins Heimkino bringen. Zur Beschreibung gehört eine Bewertung, weiterführende Links zu Portalen wie IMDb oder Rotten Tomatoes und natürlich alle Streaming-Dienste, die den vorgestellten Streifen aktuell anbieten. In eigenen Watchlisten können wir hier interessante Titel fürs Später-Gucken festhalten oder bereits Gesehenes abspeichern.

WikiHow: Anleitungen für alles und für jeden

Foundry

Hier geht’s zu WikiHow

Das Leben ist voller Fragen – auf dieser Webseite gibt es die Antworten dazu. Von Klarträumen über Forellen-Fischen bis hin zum Beitreten eines Minecraft-Servers: WikiHow weiß, wie es geht und erklärt es uns mit einfachen Anleitungen. Ob Autos, Beziehungen, Sport oder Elektronik: Die Datenbank deckt so ziemlich jedes Thema ab, bei dem man im Alltag Hilfe gebrauchen könnte. Beiträge dürfen Kundige hier auch selbst erstellen, Experten-Reviews sollen die Qualität der Artikel garantieren. Aktuell sind rund 90.000 Anleitungen zu finden.

Alternative: Ersatzprogramme im Handumdrehen

Foundry

Hier geht’s zu AlternativeTo

Wenn die Lieblings-Software nach einem Update Zicken macht oder wenn es für beliebte Anwendungen plötzlich Bezahlschranken gibt: Hier finden Sie passende Alternativen. Dabei geben wir einfach den Namen eines Programms ein, die Webseite befördert dann zuverlässig zutage, welche Programme den Job genauso gut machen. Ist VLC wirklich der beste Medienplayer? Muss ich MS Outlook benutzen? Und welche Bildbetrachtungs-App passt zu mir? Auf dieser Seite finden Sie es heraus.

Foundry

Hier geht’s zu Ninite

Wer sich davor scheut, Windows neu aufzusetzen – den kann man gut verstehen. Schließlich muss man dabei auch alle Lieblingsprogramme mühsam von Hand neu installieren. Oder muss man das überhaupt? Tatsächlich können Sie sich die Arbeit beim nächsten Mal sparen, wenn Sie nämlich Ninite zu Hilfe nehmen. Ob Tools, Programme oder Anwendungen: In einer langen Liste wählen wir einfach jene Software aus, die wir installieren oder aktualisieren möchten. Solche Programme werden dann stapelweise ohne viel eigenen Aufwand im System installiert. Einziger Nachteil: Man ärgert sich, den Service nicht schon früher genutzt zu haben.

Eggtimer: Schneller Timer mit Extras

Foundry

Hier geht’s zu Eggtimer

Denkbar einfach, aber super praktisch: Auf dieser Webseite stellen wir uns einen Timer, der uns an Wichtiges erinnert. Dass der Tee nicht zu lange zieht, die Pizza nicht im Ofen verschmort oder wir wichtige Termine rechtzeitig wahrnehmen, während wir vorher noch schnell ein YouTube-Video gucken – die Webseite machts möglich. Countdowns mit akustischer Warnung erstellen wir da im Handumdrehen, Pomodoro-Timer sind verfügbar, Workout-Uhren sind integriert und wer morgens gerne den Kreislauf in Schwung bringt, erhält zum Timer gleich ein paar Bewegungsroutinen.

100.000 Stars: Beeindruckende Reise durchs Universum

Foundry

Hier geht’s zur Sternen-Webseite

Einfach, aber auch einfach schön: Auf dieser Webseite erwartet Besucher eine kosmische Reise durch das gesamte uns bekannte Weltall. Vom Zentralgestirn unseres Sonnensystems fliegen wir mit Überlichtgeschwindigkeit bis an die äußeren Grenzen des sichtbaren Universums. Wer sich einmal wirklich klein und unbedeutend fühlen möchte, kommt hier schnell auf seine Kosten. Darüber hinaus ist der geschmeidige Flug durch Raum und Zeit aber auch ziemlich beeindruckend und vermittelt mit Kommentaren und einer interaktiven Steuerung eine gute Vorstellung von den gigantischen Dimensionen des Universums.

Asoftmurmur: Konzentrations-Akustik vom Feinsten

Foundry

Hier geht’s zur Konzentrations-Webseite

Auf dieser Seite erwartet Besucher eine atmosphärische Soundkulisse zum Arbeiten, Lernen oder einfach zum Entspannen. Genau wie bei der gleichnamigen Mobile-App, dürfen wir hier aus vielen sanften und beruhigenden Tonquellen wählen, individuelle Lautstärken regeln oder einen fertigen Sound-Mix abspielen. Die Geräuschkulissen lassen Grillen zirpen, Wellen wiegen, Feuer knistern oder Klangschalen summen. In einem extra Abspielmodus können wir die Intensität einzelner Sound-Komponenten auch automatisch variieren lassen. Das hilft etwa nachts beim Einschlafen, wenn einem das sonst nicht so leicht fällt.

Reverse Image Search: Bilder suchen, aber andersrum

Foundry

Hier geht’s zur Bilderrückwärtssuche

Per Bilder-Upload spüren wir mit diesem Service ähnliche oder gleiche Darstellungen in den Weiten des Web auf. Wer Urheber, Rechteinhaber oder einfach qualitativ hochwertigere Versionen eines Bildes sucht, wird damit schnell fündig. Auch wer erfahren möchte, wann ein Bild erstmalig veröffentlicht wurde oder ob Rechte an eigenem Bildmaterial von Dritten missbraucht werden, findet auf dieser Webseite schnelle Hilfe. Ebenfalls nützlich: Gefälschtes Bildmaterial, das heute mehr denn je in sozialen Medien kursiert, lässt sich mit solchen Tools oft gut demaskieren.

Screenshot Guru: HD-Screenshots von allen Webseiten

Foundry

Hier geht’s zum Screenshot Guru

Mit diesem Web-Service fertigen wir hochwertige und detaillierte Bilder ganzer Webseiten an. Besonders auf mobilen Geräten, wo man mit der Screenshot-Funktion oft nur winzige Ausschnitte einfangen kann, ist das ein großer Vorteil. Auch am PC leistet der Service gute Dienste, weil er die gesamte Webseite abbildet. Für Chrome steht ein extra Plug-In zur Verfügung. Ob Tweets, Nachrichten oder umfangreiche Artikel: Der Screenshot Guru macht eine hochauflösende PNG-Datei daraus.

Foundry

Hier geht’s zu Snapdrop

Dateien tauschen leicht gemacht: Mit Snapdrop senden wir Bilder, Videos, Dokumente und alle anderen Formate ohne Umwege von einem Gerät zum anderen. Dabei kommt nicht einmal ein temporärer File-Hoster zum Einsatz: Dateien beliebiger Größe wandern direkt zum Zielgerät. Im Grunde klappt das genauso wie bei Apples AirDrop – nur eben auch auf allen anderen Systemen. Weil die umständliche Einrichtung zusätzlicher Software entfällt und Dateien damit auch plattformübergreifend hin und her gesendet werden können, sucht der Service seinesgleichen. Es gibt aber eine Einschränkung: Alle Geräte müssen mit dem gleichen WLAN verbunden sein.

Hundredzeros: Kostenlose Kindle-Bücher

Foundry

Hier geht’s zu kostenlosen Kindle-Büchern

Leseratten aufgepasst, hier gibt es jede Menge Gratis-Bücher: Hundred Zeros listet kostenlose Kindle-Bücher auf, die Sie per Amazon-Link direkt heruntergeladen können. Darunter finden wir jede Menge deutsche Literatur, es stehen aber auch viele Titel in englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache zur Auswahl. Die Suchfunktion ist dabei zwar etwas schlicht, dafür helfen Kategorienfilter dabei, schnell neue Lieblingsbücher zu finden. Auch eine Reihe nützlicher Kindle-Tools finden wir hier.

LanguageTool: Fehlerfreie Texte schreiben

Foundry

Hier geht’s zum LanguageTool

Lektorat zum Nulltarif: Mit LanguageTool prüfen wir Texte in mehr als 40 Sprachen auf Fehler. Das bezieht sowohl Rechtschreibung, Grammatik als auch Zeichensetzung mit ein. Texte prüfen wir einfach per Copy & Paste, alternativ kann man auch ganze Word-Dokumente hochladen. Der virtuelle Lektor arbeitet zuverlässig und bietet auch stilistische Tipps für bessere Texte. Das hat aber auch einen Haken: Die kostenlose Version markiert nämlich oft Textstellen, die man schöner formulieren könnte, hält die Verbesserungsvorschläge dann aber hinter einer Bezahlschranke zurück. Alle erkannten Fehler im Text werden aber auch in der Gratis-Version uneingeschränkt angezeigt.

Archive: Zeitreise im Internet

Foundry

Hier geht’s zum Webseiten-Archiv

Macht sogar Albert Einstein neidisch: Archive ist so etwas wie eine virtuelle Zeitmaschine. Mit dem Service können wir beliebige Webseiten dauerhaft archivieren. Einfach per Einfügen einer URL nimmt Archive solche Seiten in die eigene Datenbank auf, die können dann für immer als Texte oder als Screenshot abgerufen werden. So kann man Momentaufnahmen aktueller Webseiten-Versionen festhalten, die vielleicht bald geändert werden oder gar offline gehen. Weil dabei keine Skripte oder andere aktive Elemente mit abgespeichert werden, hat Malware hier keine Chance.

Slides: Tschüss, PowerPoint!

Foundry

Hier geht’s zur Powerpoint-Alternatie Slides

Auf der Webseite von Slides erstellen wir moderne, flexible und ansprechende Präsentationen in einer Web-App. Dafür muss man keine Software herunterladen, Versionen prüfen oder an den Hürden unterschiedlicher Plattformen scheitern: Präsentationen funktionieren einfach. Die lassen sich dann per Smartphone auch bequem auf anderen Geräten steuern: etwa auf einem Laptop, der am Beamer hängt. Die Medien-Datenbank enthält hier allerlei Bilder, Videos und Templates. An Präsentationen kann man dann auch im Team komfortabel arbeiten. Bei der kostenlosen Variante müssen wir aber deutliche Abschläge in Kauf nehmen: Da taucht schon mal Werbung in den Präsentationen auf und sie sind ausnahmslos öffentlich einsehbar.

Librivox: Gratis-Hörbücher um Abwinken

Foundry

Hier geht‘s zu Gratis-Hörbüchern

Hörbücher sind eine feine Sache, denn man kann sie prima nebenbei konsumieren: Bei Hausarbeiten, beim Sport oder wenn man mal wieder zu einer drögen Video-Konferenz verdonnert wird. Bei librivox finden wir da jede Menge Auswahl in Deutsch, Englisch und sogar in der Sprache der Maya. Die großzügige Auswahl lässt sich bedingungslos herunterladen: Man kann sie per iPod, Computer oder Smartphone anhören. Auch das Vervielfältigen, etwa via CD ist gestattet. Mehr als 17.000 Hörbücher stehen hier zum Download bereit, die meisten davon aber in englischer Sprache.