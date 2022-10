Endzeit-Rollenspiel: Fallout 4 bekommt Next-Gen-Update

Bethesda feiert das 25-jährige Jubiläum der Endzeit-Rollenspiel-Reihe “Fallout“. Im Zuge dessen kündigte der Publisher in dieser Woche ein Next-Gen-Update für “Fallout 4“ an. Das Update soll im nächsten Jahr für PC, Playstation 5, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen.

Performance- und Quality-Modus

Das Update ist kostenlos und beinhaltet einen Performance- und einen Quality-Modus. Der Performance-Modus bietet die Möglichkeit “Fallout 4“ mit höheren Bildwiederholfrequenzen zu spielen, während der Quality-Modus die Darstellung in 4K-Auflösung erlaubt. Teil des Updates sind außerdem Bug-Fixes und neue Inhalte für den Creation Club – Bethesdas offizielle Mod-Plattform.

Veröffentlichungstermin noch nicht bekannt

Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das “Fallout 4“-Update nannte Bethesda noch nicht. Ein komplette Feature-Liste lässt ebenfalls noch auf sich warten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Update auch Konsolen-spezifische Features wie Support für das haptische Feedback von Sonys Playstation-5-Controller beinhalten wird.

Der Release von “Fallout 4“ liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Der Titel spielt zehn Jahre nach den Geschehnissen in “Fallout 3“. Als Schauplatz hat Bethesda die US-Großstadt Boston im Jahr 2287 gewählt. Spieler schlüpfen in die Rolle des einzigen Überlebenden aus Vault 111, einem unterirdischen Atombunker. Nachdem er mit ansehen musste wie sein Frau ermordet wurde, macht er sich auf die Suche nach seinem entführten Sohn. Auf seiner Reise verschlägt es ihn an bekannte Sehenswürdigkeiten wie etwa den Bunker Hill oder Fort Independence, die vom Atomkrieg 210 Jahre zuvor gezeichnet sind.