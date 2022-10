RTX 4090: Erneuter Fall mit verkohltem Stromanschluss

Erst gestern berichtete der Käufer einer Geforce RTX 4090 Gaming OC von Gigabyte auf Reddit, dass ihm beim Einsatz der Grafikkarte der 12VHPWR-Anschluss samt Stecker zu weiten Teilen geschmolzen sei. Die Detailaufnahme macht deutlich, dass die Pins am Stromstecker der Grafikkarte verschmort sind. Während des Spielens von “Red Dead Redemption 2“ trat der Defekt unvermittelt auf und äußerte sich in einem unangenehmen Geruch und Rauchentwicklung im Gehäuse. Nach Ansicht anderer Nutzer könnte ein zu stark gebogenes Kabel verantwortlich für das Verschmoren der Kontakte sein. Der Besitzer der GPU geht hingegen davon aus, dass lediglich das Kabel fehlerhaft gewesen sein könnte. Die defekte Strippe will der Nutzer an Nvidia schicken.

Zweiter Fall bei anderem Modell der RTX 4090

Dass es sich hierbei nicht nur um einen Einzelfall handelt, zeigt die heutige Meldung eines RTX-4090-Besitzers auf Reddit: Hier handelt es sich um das Modell RTX 4090 TUF Gaming OC von Asus. Eine ausgedehnte Spiele-Session endete demnach in einem Blackscreen und einer Steigerung der Lüfterdrehzahl auf 100 Prozent. Nach dem Ausschalten stellte der Nutzer fest, dass auch sein Stromadapter an der RTX 4090 beschädigt war.

Ursachenforschung und Sichtprüfung

Beim ersten Nutzer habe sich mittlerweile ein Mitarbeiter des Community Teams von Nvidia per Direktnachricht gemeldet. Über den Inhalt der Nachricht liegen allerdings keine Informationen vor. Inwieweit in den nächsten Wochen mit weiteren Fällen verkohlter Stromanschlüsse an den Modellen der RTX 4090 zu rechnen sein wird, bleibt abzuwarten. Hersteller Nvidia sollte sich schnellstmöglich um die Ursachen verkohlter Anschlüsse an seinen GPUs kümmern. Sollten sich derartige Fälle häufen, so könnte dies nach dem Zurückrudern bei der 12-GB-Version der RTX 4080 erneut die Gemüter der Nvidia-Kunden erhitzen. Bis dahin sollten Besitzer einer neuen GPU mit 12VHPWR-Anschluss unbedingt kontrollieren, ob ihr Kabel im Rechner stark gebogen ist. Auch ein gelegentliches Prüfen der Anschlüsse auf Spuren einer Verkohlung ist sicherlich ratsam.