Nützliche Gadgets für Ihr Home Office

Ob tage- oder wochenweise: Das Arbeiten im Home Office gehört seit Pandemiebeginn für viele Arbeitnehmer zum Alltag. Um in den eigenen vier Wänden eine produktive und effiziente Arbeitsumgebung zu schaffen, ist gute Ausrüstung dabei obligatorisch. Mit diesen Home-Office-Gadgets machen Sie sich die Arbeit zu Hause leichter und angenehmer – mitunter können Sie Ausgaben dafür auch an Ihren Arbeitgeber weiterreichen.

Höhenverstellbarer Schreib- und Stehtisch

Den negativen Effekten beim langen Sitzen können Sie mit Kissen, Spanngurten und Gymnastikeinlagen entgegenwirken – oder Sie lassen es erst gar nicht so weit kommen. Mit einem Stehtisch erledigen Sie Ihre Büroarbeiten im Stand und vermeiden die gesundheitlichen Probleme, die das Vielsitzen mit sich bringt, komplett. Dieses Modell kann sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden, die Höhe lässt sich dank Elektromotor schnell und bequem anpassen. Ein robuster Stahlrahmen, fester Stand und fünf Jahre Garantie auf das Gestell sowie drei Jahre auf den Motor machen den Tisch langlebig.

Laptop-Aufsteller

Preiswertes Gadget mit großer Wirkung: Weil Laptops vor allem für Portabilität gebaut sind, steht Handhabe und Bedienkomfort dabei oft hinten an. Mit einem Laptop-Aufsteller machen Sie im Homeoffice trotzdem das Beste draus. Das tiefe Display und ungünstige Blickwinkel gleichen die günstigen Geräte geschickt aus. Wird das Tool nicht gebraucht, lässt es sich platzsparend zusammenklappen. Die Halterung ist mit Laptops der Formate 10 – 15,6 Zoll kompatibel und verbessert nebenbei auch die Wärmeableitung.

Fußmassage-Gerät mit Wärmefunktion

Passt perfekt zu kalten Tage: Mit diesem Shiatsu-Massagegerät bleiben die Füße auch bei niedrigen Temperaturen schön warm. Für Entspannung und gute Durchblutung sorgt dabei eine integrierte Massage-Funktion, die ist aber nichts für Personen, die an den Füßen leicht kitzlig sind. Alle anderen machen müde Füße damit wieder munter und wirken Verspannung mit einer ganzen Reihe von Betriebsmodi entgegen. Fernbedienung inklusive. Praktisch: Das Gerät lässt sich nach Abnahme der Abdeckung in ein Rückenwärmekissen verwandeln.

Blaulicht-Brille für bessere Sicht und weniger Augenmüdigkeit

Im Homeoffice sitzen die meisten vor einem Display – und das oft viele Stunden täglich. Um die Augen vor der Dauerbestrahlung durch Kunstlicht zu schützen und um Ermüdung vorzubeugen, gilt die 20-20-20-Regel: Man sollte alle 20 Minuten für 20 Sekunden ein Objekt ansehen, das 20 Fuß (ca. 6 m) entfernt ist. Dazwischen schützen Brillen wie diese: Sie filtern schädliche Lichtkomponenten wie UVA-Strahlung sowie blaues Licht und liegen dank Polsterung bequem auf dem Nasenbein.

Gehörschutz mit Noise-Cancelling

Je nach Wohnsituation ein ernstes Problem: Lärmbelästigung im Homeoffice. Wenn die Nachbarn wieder neue Rekorde im Marathon-Rasenmähen aufstellen, der Straßenverkehr lärmt oder wenn der Nachwuchs durchs Haus tollt: Krach lenkt ab, nervt und ermüdet. Eine preiswerte Lösung liefern Noise-Cancelling-Kopfhörer oder -Earbuds. Das Modell von Samsung kann aber noch mehr: Sie können damit auch ungestört Musik hören oder Anrufe tätigen: Kabellos und ohne jedes Störgeräusch. Beim Telefonieren wird Umgebungslärm sogar für den Gesprächspartner gefiltert.

Rückenstütze für besser Haltung

Langes Sitzen kann den Rücken und die Körperhaltung beeinträchtigen, selbst ergonomische Bürostühle können dem nur bedingt entgegenwirken. Viel besser schützen Sie Ihre Rückseite mit einer Rückenstütze, die gibt es schon für wenig Geld. Die Gurte bringen die Körperhaltung sanft in eine gesunde Position und können dezent auch unter der Kleidung versteckt werden. Dabei muss man sie nicht den ganzen Tag tragen: Zum Eingewöhnen reichen anfangs schon 20-30 Minuten pro Tag.

Pedaltrainer für den Schreibtisch

Zugegeben, das muss man mögen: Wer auch im Sitzen trainieren und eine gute Durchblutung der Beine sicherstellen möchte, der ist mit diesem kompakten Pedaltrainer gut beraten. Das ergonomische Gerät braucht wenig Platz und ist besonders leise, so kann man damit gleichzeitig arbeiten und etwas für die Fitness tun. Viele negative Effekte von langem Sitzen lassen sich so geschickt kontern. Das Gadget eignet sich bis 210 kg Nutzergewicht und ist DEKRA-geprüft.

Konferenzlautsprecher

Typisch Homeoffice: Besprechungen mit Kollegen und Vorgesetzten finden virtuell in Konferenzschaltungen statt. Dieses Gerät können Sie per Bluetooth oder USB-Stecker mit Handys, Tablets oder Ihrem Laptop verbinden. Dabei dürfen Sie auch mehrere Leute einladen: Bis zu vier physische Teilnehmer können damit in eine Konferenz einsteigen. Das kompakte Gerät ist nur 3,3 cm hoch und erweist sich beim Konferieren als deutlich angenehmer als klassische Kopfhörer. Dieses Modell ist Microsoft zertifiziert und eignet sich damit hervorragend für die Nutzung mit MS Teams.

Schreibtisch-Punchingball

Der Boss stresst und die Kollegen nerven? Dann wird es höchste Zeit für den Tisch-Punchingball. Das robuste Bällchen sitzt fest auf dem Schreibtisch und steckt dankbar jeden Frust ein, den wir ihm in Form von Fausthieben verpassen. Strapazierfähiges Leder und eine kräftige Stahlfeder versprechen Langlebigkeit, eine Luftpumpe wird gleich mitgeliefert. Wichtig: Damit der Saugnapf hält, sollte der Schreibtisch glatt und sauber sein.

Ergonomisches Sitzkissen: Der Wolkenthron

Eigentlich ein Muss für Vielsitzer: Ergonomische Sitzkissen verbessern die Sitzhaltung, entlasten das Steißbein und schützen vor Ermüdung. Antirutsch-Noppen versprechen einen guten Halt, der mittelharte Memory-Schaum eignet sich für eine breite Nutzergruppe. Laut Hersteller verträgt das Kissen ein Körpergewicht zwischen 55 und 95 Kg, der Bezug ist waschbar. Wichtig: Aufgrund der Dicke des Kissens sitzen Sie damit einige Zentimeter höher. Das praktische Gadget können Sie natürlich auch im Auto oder als Bodenkissen nutzen.

Faszienrolle und Faszienball: Komplettset

Ob Rücken-, Gelenk- oder Hüftschmerzen: Faszienbälle und -rollen lösen Verspannungen und können muskulären Schmerzen effektiv entgegenwirken. Auch als Hilfsmittel bei Pilates oder Yoga sind sie gut geeignet. Dabei sollte man aber nicht einfach drauflos kneten: Eine richtige Anwendung ist entscheidend, sonst macht man am Ende alles nur noch schlimmer. Bei diesem Komplettset fällt das leicht, denn Anleitungen und Anwendungsvideos liefert eine App des Herstellers. Die ist beim Kauf über Amazon drei Monate lang kostenlos nutzbar.

Tageslichtlampe

Mangelndes Sonnenlicht ist besonders im Winter oft ein Grund für schlechte Laune, mangelnden Antrieb oder für niedrige Leistung. Denn die Tage sind kurz und man verbringt weniger Zeit im Freien. Ohne Sonnenlicht auf der Haut nimmt dann die Produktion wichtiger Hormone ab. Eine Tageslichtlampe kann da große Dienste leisten, denn sie bringt das Gleichgewicht von Serotonin und Melatonin im wieder in Ordnung. Dieses Modell hat mit 10.000 Lux eine hervorragende Strahlkraft, verfügt über Helligkeitsregler und drei Lichtmodi. Auch ein Timer ist an Bord.

Fußhängematte

Zu einer der größten Erfindungen der Menschheit zählt sicher die Hängematte. Was ein Glück, dass es die schwebenden Liegeflächen auch für die Füße gibt: Mit einer Fußhängematte vermeiden Sie ungesunden Blutstau in den Beinen und sitzen generell komfortabler am Schreibtisch. Auch der Druck auf Rückenpartien lässt sich unter Umständen lindern. Befestigt wird die Matte mit einem einfachen Klammersystem, sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Das strapazierfähige Segeltuch ist höhenverstellbar und – seien wir mal ehrlich – auch ziemlich cool.

Luftreiniger

Effektiv gegen Staub, Gerüche und Pollen vorgehen: Ein Luftreiniger sorgt im Homeoffice für gutes Klima und frische Atemluft. Das preiswerte Gerät entzieht der Raumluft frei herum schwebende Partikel und verspricht einen leisen Betrieb mit höchstens 22 Dezibel. Insgesamt stehen drei Modi mit unterschiedlicher Reinigungsleistung und Lautstärke zur Verfügung, die Leistungsaufnahme liegt bei 22 Watt. Über einen kleinen Schlitz lassen sich hier auch ätherische Öle einfüllen, die angenehme Aromen in der Atemluft versprechen.

Kostenerstattung im Homeoffice – was zahlt der Arbeitgeber?

Wenn Angestellte regelmäßig oder sogar ausschließlich im Homeoffice tätig sind, dann können sie sich Kosten für die Ausrüstung dieses Arbeitsplatzes vom Arbeitgeber erstatten lassen. Ausgaben für Strom und Heizung, aber auch für Betriebsmittel wie die in diesem Beitrag gelistete Ausrüstungsgegenstände, müssen Sie dann unter Umständen nicht selbst tragen. Denn der Arbeitgeber darf die Kosten für Betriebsmittel, die zum Erfüllen der Arbeitstätigkeit notwendig sind, nicht auf den Arbeitnehmer abwälzen.

Das gilt aber nur, wenn Arbeitgeber die Tätigkeit im Homeoffice fördern oder fordern. Wer auf eigenen Wunsch im Zuhause-Büro sitzt, hat solche Ansprüche nicht. Wichtig: Sprechen Sie sich mit Vorgesetzten ab, bevor Sie neue Anschaffungen tätigen. Am besten werden solche Vereinbarungen dann auch schriftlich festgehalten. Für ergonomische Bürostühle, Hardware und für viele weitere Ausrüstungsgegenstände von der Webcam bis zum Drucker lassen sich da Kosten geltend machen.

Wichtige Tipps für gutes Arbeiten im Homeoffice haben wir hier für Sie zusammengestellt. Mit welchen Stromkosten Sie beim Arbeiten in den eigenen vier Wänden rechnen müssen, lesen Sie hier.