Alexa leuchtet gelb – was das bedeutet

Viele Nutzer wundern sich: Plötzlich leuchtet Amazon Echo in einer fröhlichen Farbe, der kleine Lautsprecher zeigt einen gelben, pulsierenden Ring. Die Entwarnung gleich vorneweg: Das ist keine Fehlermeldung und keine Warnung, mit dem Gerät ist alles in Ordnung. Vielmehr steckt eine Nachricht von Amazon dahinter. Welche das ist, wie Sie das Signal wieder loswerden und welche Farbmeldungen es sonst noch gibt, erklären wir hier.

Alle Amazon-Echo-Geräte im Überblick

Alexa leuchtet gelb? Das sind gute Nachrichten!

Keine Warnung, sondern eine nützliche Info: Wenn sich Ihr Amazon Echo im gelben Licht zeigt, dann liegen neue Nachrichten für Sie vor. Das können Sprach- oder auch Textnachrichten sein, die mit der Alexa App versendet werden. Das gelbe Lichtspiel zeigt sich dann auf allen Echos, die mit Ihrem Amazon-Konto verbunden sind. SMS sowie Nachrichten von Whatsapp oder von anderen Messengern werden ebenfalls so angekündigt.

Auch wenn sich eine Bestellung bei Amazon in der Zustellung befindet oder schon vom Postboten ausgeliefert wurde, erscheint das gelbe Licht. Meistens geht es auch mit einem akustischen Signal einher. Mit dem Sprachbefehl „Alexa, spiele meine Nachrichten ab“, liest das Gerät die digitale Post dann vor.

So verschwindet das gelbe Leuchten wieder

Eigentlich sollte das gelbe Leuchten von allein wieder verschwinden, wenn Sie Ihre Benachrichtigungen abgehört haben. Geschieht das nicht, müssen Sie nachhelfen. Sie können etwa alle Nachrichten per Sprachbefehl löschen: „Alexa, lösche alle meine Benachrichtigungen.“ Führt das nicht zum Ziel, müssen Sie Hand anlegen, und zwar in der Alexa App. (Download für Android oder für iOS.)

Starten Sie die App und navigieren Sie dort über den Button „Mehr“ zu den „Einstellungen“. Hier findet sich ein Untermenü namens „Benachrichtigungen“. Hier geht’s nun zum Bereich „Amazon-Shopping“, bei dem Sie die Funktion „Bestellungsaktualisierungen“ deaktivieren können.

Nun müssen Sie noch einmal in den Bereich „Benachrichtigungen“ zurück, dort verzweigen Sie zu „Zum Ausprobieren“ und deaktivieren den Switch bei „Telefonbenachrichtigungen“. Mit dem gelben Leichten hat es jetzt so lange ein Ende, bis Sie die Einstellungen wieder reaktivieren.

Diese farbkodierten Botschaften gibt es beim Amazon Echo

Von Echo Dot bis Echo Show: Viele der interaktiven Amazon-Geräte geben farbige Meldungen ab, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen. Das sind dann nicht immer leuchtende Ringe, beim Amazon Auto oder dem Show leuchten zum Beispiel farbige Linien. Die Botschaften sind aber identisch. Was die Farben bedeuten und wie Sie sie wieder loswerden.

Lila: Diese Farbe zeigt Ihr Amazon Echo, wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert wurde – oder wenn ein Problem mit der WLAN-Verbindung besteht. Womöglich ist der Router vorübergehend ausgefallen oder das Problem liegt am Echo selbst. Starten Sie am besten beide Geräte neu, indem Sie sie zehn Sekunden lang vom Stromnetz trennen. Router brauchen in der Regel etwas länger für einen Neustart, 2-3 Minuten kann es schon dauern. Wichtig: Während dem Reboot auf keinen Fall erneut die Stromverbindung kappen.

Orange: Leuchtet Ihr Echo orange, kann das ebenfalls zwei Bedeutungen haben: Entweder wurde das Gerät gerade erstmalig in Betrieb genommen oder es hat den Anschluss zum Netzwerk verloren. Die Farbe signalisiert den Versuch, eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen. Damit das reibungslos klappt, nutzen Sie am besten die entsprechende App für Android oder für iOS.

Blau: Diese Farbe ist den meisten Nutzern gut vertraut: Ist sie zu sehen, wurde Amazon Echo kürzlich gestartet. Auch wenn Anfragen bearbeitet werden, zeigt sich die blaue Farbe mit konstantem Leuchten. Dreht sich das Licht, befindet sich Echo im Starten bzw. beim Booten.

Gelb: Die gelbe Farbe kündigt vorliegende Nachrichten an, oft sind das Versandinfos oder andere Meldungen bezüglich einer Bestellung.

Rot: Diese Warnfarbe zeigt Ihr Echo, wenn das Mikrofon deaktiviert wurde. Das ist natürlich insofern wichtig, als Sie das Gerät ohne aktives Mikro kaum nutzen können.

Grün: Wenn eine grüne Farbe am Echo pulsiert, geht ein Anruf oder ein Drop In am Gerät ein. Amazon Echos können miteinander verbunden werden, um damit etwa Gespräche zu führen. Dreht sich das grüne Licht, so wurde die Verbindung zwischen zwei Echos erfolgreich hergestellt.

Weiß: Wenn Sie die Lautstärke am Echo ändern, dann bestätigt das Gerät den Vorgang mit einem weißen Leuchten. Es zeigt sich nur kurz während der Anpassung und verschwindet dann gleich wieder.

Viele gute Tipps und Tricks finden Sie übrigens in unserem großen Alexa-Ratgeber.