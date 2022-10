Weihnachten 2022: Einlieferfristen Brief und DHL-Paket

Die Deutsche Post nennt diese Fristen für das Einliefern von Postkarten, Briefen und Paketen, damit diese rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Empfängern eintreffen:

Privatkunden sollten demnach ihre Pakete innerhalb Deutschlands spätestens bis zum 20. Dezember 2022 in einer Filiale oder Packstation einliefern, wenn sie rechtzeitig vor Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen.

innerhalb spätestens bis zum in einer Filiale oder Packstation einliefern, wenn sie rechtzeitig vor Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen. Pakete ins Ausland müssen früher eingeliefert werden (siehe die unten stehende Übersicht).

ins müssen früher eingeliefert werden (siehe die unten stehende Übersicht). Bei Briefen und Postkarten innerhalb Deutschlands ist der 22. Dezember der spätestmögliche Einlieferungstermin.

Deutsche Post DHL rät den Kunden, Pakete richtig und stabil zu verpacken sowie Gebrauch von den zahlreichen, kostenfreien Empfängerservices zu machen, um die Filialen zu entlasten und lange Warteschlangen zu vermeiden. Dazu zählen die Angabe eines sicheren Ablageorts, eines Wunschnachbarn oder die Nutzung von Packstationen für den Empfang und Versand (z.B. von Retouren). Dies soll sowohl erfolglose Zustellversuche als auch die Ersatzzustellung von Paketsendungen in Filialen reduzieren.

Hier alle Fristen im Überblick Deutsche Post DHL

Das erwartet die Deutsche Post

Die Deutsche Post DHL rechnet spätestens ab Mitte November mit einem deutlichen Anstieg der Paket- und “warentragenden” (O-Ton DHL) Briefsendungen. Grund dafür sind der Friday und der Cyber Monday (über die besten Angebote dazu auf Amazon wird pcwelt.de wieder berichten) und natürlich das Weihnachtsfest. Denn diese Ereignisse lassen jedes Jahr die Zahl der Warenbestellungen massiv in die Höhe schnellen.

Konkret rechnet Deutsche Post DHL in den Monaten November und Dezember mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber dem Monat September. An einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend werden es laut DHL bis zu 11 Millionen Pakete sein. Um diese Mengen bewältigen zu können, will die Deutsche Post auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Aushilfskräfte insbesondere für die Bereiche Zustellung, Sortierung und Verladung einstellen. Hinzu kommen rund 4.000 Zustellfahrzeuge, die meisten davon mit Elektroantrieb, die die Deutsche Post zusätzlich zur Bestandsflotte anmieten wird.

Das Anwerben der zusätzlichen Kräfte würde 2022 aber durch die angespannte Arbeitsmarktlage erschwert. Ein weiteres Problem sei der “unerwartet hohe” Anstieg der Corona-Infektionen in den Betriebsstätten der Post.

Deutsche Post: Darum kommen viele Briefe und Pakete so spät

DHL: Das kosten Päckchen & Pakete ab dem 1.7.2022

Deutsche Post: Einschreiben bekommt diese wichtige Änderungen

Überblick & Tool: Diese Porto-Preise gelten für Briefe, Postkarten, Pakete etc.

Zum Vergleich, hier die Fristen von 2021:

Deutsche Post DHL: So kommt die Weihnachtspost sicher an

Hermes: Letzter Termin für Pakete zu Weihnachten