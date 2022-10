Google Chrome stellt Support für diese Windows-Systeme ein – das müssen Sie tun

Google stellt den Support seines Browsers Chrome für einige alte Windows-Betriebssysteme ein. Beginnend mit Google Chrome 110 wird Chrome nicht mehr auf Windows 7 und auch nicht mehr auf Windows 8.1 laufen. Google Chrome 110 wird voraussichtlich am 7. Februar 2023 erscheinen, wie Google hier mitteilt. Kurz zuvor, nämlich am 10. Januar 2023, beendet Microsoft den Extended-Security-Update-Support (ESU) für Windows 7 sowie den Extended Support für Windows 8.1. Details zum ESU-Fahrplan finden Sie hier bei Microsoft sowie hier in unserer damaligen Meldung zum verlängerten Windows-7-Support. Über das Support-Ende für Windows 8.1 können Sie sich wiederum hier informieren.

Falls Sie jetzt denken: Das betrifft ja ohnehin kaum noch jemanden. Weit gefehlt! Windows 7 läuft immer noch auf rund zehn Prozent aller Rechner weltweit, wie diese Statistik von Statcounter zeigt. Windows 7 lief bis vor Kurzem sogar auf mehr Rechnern als Windows 11, mehr dazu lesen Sie hier: Windows 7 läuft auf mehr PCs als Windows 11 – und das ist das meistgenutzte OS.

Windows 8.1 dagegen, das nie die Herzen der Windows-Nutzer erobern konnte, spielt in der Tat bereits jetzt kaum noch eine Rolle. Google Chrome wiederum ist mit Abstand der weltweit am häufigsten verwendete Browser, wie eine andere Statistik von Statcounter beweist.

Chrome läuft zwar weiterhin auf Windows 7/8.1, aber …

Wer Chrome auf einem Windows-7- oder Windows-8.1-Rechner installiert hat, kann diese Chrome-Version auch nach dem 7. Februar 2023 noch weiter nutzen. Das stellt Google in diesem Blogeintrag fest. Doch Google stellt für diese Chrome-Version eben keine Updates mehr bereit. Das bedeutet, dass neu entdeckte Sicherheitslücken in Chrome nicht mehr geschlossen und Fehlfunktionen nicht mehr behoben werden. So eine alte Chrome-Version sollte man also nicht verwenden.

Diese Alternativen haben Sie

Das bedeutet: Ab dem 7.2.2023 müssen Windows-Anwender entweder Windows 10 oder Windows 11 verwenden, wenn sie weiterhin Google Chrome als Browser nutzen wollen. Mehr dazu lesen Sie in Windows 11: Upgrade oder besser eine Neu-Installation?

Oder Sie steigen auf Linux um. Hierzu lesen Sie in diesem Beitrag mehr: So klappt der Umzug zu Linux – Schritt für Schritt erklärt.

